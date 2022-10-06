https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821964988.html
Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики
Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики - РИА Новости, 06.10.2022
Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам попросил доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:54
2022-10-06T13:54
2022-10-06T14:03
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814424888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92023132e92dc22f10dfad03ef127d4c.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам попросил доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора экономики России."Просил бы доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора, его поступательного роста", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821929271.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814424888_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_26f61a7a09439ce020fa23152ec4bfd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
13:54 06.10.2022 (обновлено: 14:03 06.10.2022)
Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики
Путин попросил доложить, что надо для стабильной работы потребительского сектора экономики