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Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики - РИА Новости, 06.10.2022
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Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики
Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики - РИА Новости, 06.10.2022
Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам попросил доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:54
2022-10-06T14:03
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам попросил доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора экономики России."Просил бы доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора, его поступательного роста", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
13:54 06.10.2022 (обновлено: 14:03 06.10.2022)
 
Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики

Путин попросил доложить, что надо для стабильной работы потребительского сектора экономики

© POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам попросил доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора экономики России.
"Просил бы доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора, его поступательного роста", - сказал Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 12:19
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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