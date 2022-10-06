https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821964988.html

Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики

Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики - РИА Новости, 06.10.2022

Путин попросил доложить о работе потребительского сектора экономики

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам попросил доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:54

2022-10-06T13:54

2022-10-06T14:03

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам попросил доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора экономики России."Просил бы доложить, что предлагается сделать для стабильной работы потребительского сектора, его поступательного роста", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821929271.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия