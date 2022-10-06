https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821961693.html

Путин рассказал о процессе переформатирования экспорта

Путин рассказал о процессе переформатирования экспорта - РИА Новости, 06.10.2022

Путин рассказал о процессе переформатирования экспорта

Сектора экономики России, ориентированные на экспорт в Европу, остаются под давлением, процесс переформатирования экспорта не быстрый, заявил президент страны... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:45

2022-10-06T13:45

2022-10-06T13:56

экономика

россия

европа

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сектора экономики России, ориентированные на экспорт в Европу, остаются под давлением, процесс переформатирования экспорта не быстрый, заявил президент страны Владимир Путин."При этом отмечу, что под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего, в европейские страны, но это и понятно, всем известно", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.По словам Путина, ряд стран отказались от российских поставок и вынуждены переплачивать за нефть, газ и металлы."В свою очередь, наши экспортеры переключаются на другие рынки, но этот процесс, конечно, не быстрый. Требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821920795.html

https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821929271.html

россия

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, владимир путин