https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821961693.html
Путин рассказал о процессе переформатирования экспорта
Путин рассказал о процессе переформатирования экспорта - РИА Новости, 06.10.2022
Путин рассказал о процессе переформатирования экспорта
Сектора экономики России, ориентированные на экспорт в Европу, остаются под давлением, процесс переформатирования экспорта не быстрый, заявил президент страны... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:45
2022-10-06T13:45
2022-10-06T13:56
экономика
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сектора экономики России, ориентированные на экспорт в Европу, остаются под давлением, процесс переформатирования экспорта не быстрый, заявил президент страны Владимир Путин."При этом отмечу, что под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего, в европейские страны, но это и понятно, всем известно", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.По словам Путина, ряд стран отказались от российских поставок и вынуждены переплачивать за нефть, газ и металлы."В свою очередь, наши экспортеры переключаются на другие рынки, но этот процесс, конечно, не быстрый. Требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821920795.html
https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821929271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, европа, владимир путин
Экономика, Россия, Европа, Владимир Путин
13:45 06.10.2022 (обновлено: 13:56 06.10.2022)
Путин рассказал о процессе переформатирования экспорта
Путин: сектора экономики, ориентированные на экспорт в ЕС, остаются под давлением
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сектора экономики России, ориентированные на экспорт в Европу, остаются под давлением, процесс переформатирования экспорта не быстрый, заявил президент страны Владимир Путин.
"При этом отмечу, что под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего, в европейские страны, но это и понятно, всем известно", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
По словам Путина
, ряд стран отказались от российских поставок и вынуждены переплачивать за нефть, газ и металлы.
"В свою очередь, наши экспортеры переключаются на другие рынки, но этот процесс, конечно, не быстрый. Требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек", - добавил глава государства.