https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821929271.html

Мишустин заявил, что российская экономика вернется к росту

Мишустин заявил, что российская экономика вернется к росту - РИА Новости, 06.10.2022

Мишустин заявил, что российская экономика вернется к росту

Власти РФ ожидают, что чуть больше, чем через год российская экономика вернется к уверенному росту, и в 2024-2025 годах ВВП продолжит рост, заявил... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:19

2022-10-06T12:19

2022-10-06T12:19

экономика

михаил мишустин

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816306133_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_aaed07f84915233a2f7fb8d9c75f1a87.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти РФ ожидают, что чуть больше, чем через год российская экономика вернется к уверенному росту, и в 2024-2025 годах ВВП продолжит рост, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума."Ожидаем, что чуть больше, чем через год, экономика вернется к уверенному росту. И в 2024-2025 годах ВВП продолжит свой рост. Прежде всего за счет увеличения внутреннего спроса – потребительского и инвестиционного", - сказал Мишустин.Он также добавил, что поддержку экономике окажет реализация стратегических приоритетов. "Это в том числе развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков, а также это укрепление технологического суверенитета, поддержка частных инвестиций и финансового рынка", - перечислил он.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце сентября говорил, что экономика РФ в 2024-2025 годах будет расти в среднем на 2,6% в год.

https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821920795.html

https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816189996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)