https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821929271.html
Мишустин заявил, что российская экономика вернется к росту
Мишустин заявил, что российская экономика вернется к росту - РИА Новости, 06.10.2022
Мишустин заявил, что российская экономика вернется к росту
Власти РФ ожидают, что чуть больше, чем через год российская экономика вернется к уверенному росту, и в 2024-2025 годах ВВП продолжит рост, заявил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:19
2022-10-06T12:19
2022-10-06T12:19
экономика
михаил мишустин
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти РФ ожидают, что чуть больше, чем через год российская экономика вернется к уверенному росту, и в 2024-2025 годах ВВП продолжит рост, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума."Ожидаем, что чуть больше, чем через год, экономика вернется к уверенному росту. И в 2024-2025 годах ВВП продолжит свой рост. Прежде всего за счет увеличения внутреннего спроса – потребительского и инвестиционного", - сказал Мишустин.Он также добавил, что поддержку экономике окажет реализация стратегических приоритетов. "Это в том числе развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков, а также это укрепление технологического суверенитета, поддержка частных инвестиций и финансового рынка", - перечислил он.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце сентября говорил, что экономика РФ в 2024-2025 годах будет расти в среднем на 2,6% в год.
https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821920795.html
https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816189996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин заявил, что российская экономика вернется к росту
Премьер Мишустин: экономика России вернется к уверенному росту чуть больше, чем через год