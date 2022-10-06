19:04 06.10.2022 (обновлено: 19:35 06.10.2022)
РКН назвал причину блокировки нового проекта журналистов "Эха Москвы"
Роскомнадзор заблокировал проект "Эхо" из-за недостоверной информации о спецоперации
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к новому проекту "Эхо", которое создали уехавшие из России журналисты "Эха Москвы", из-за недостоверной информации о спецоперации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"На основании поступившего требования генеральной прокуратуры России в соответствии со статьей 15.3-2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к информационному ресурсу ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в частности, на ресурсе систематически распространялись материалы, содержащие недостоверную информацию относительно специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий и жертвах среди мирного населения.
Раннее экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что уехавшие из России журналисты "Эха Москвы" создали проект "Эхо" в виде дайджестной платформы.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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