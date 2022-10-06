16:31 06.10.2022 (обновлено: 19:01 06.10.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к проекту "Эхо"
Роскомнадзор ограничил доступ к новому проекту "Эхо", созданному журналистами "Эха Москвы"
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к новому проекту "Эхо", которое создали уехавшие из России журналисты "Эха Москвы", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Как следует из соответствующих записей ведомства, доступ к сайту echofm.online был ограничен по требованию Генпрокуратуры.
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Раннее экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что уехавшие из России журналисты "Эха Москвы" создали проект "Эхо" в виде дайджестной платформы.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
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