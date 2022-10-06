https://ria.ru/20221006/ekho-1822011629.html

Роскомнадзор ограничил доступ к проекту "Эхо"

Роскомнадзор ограничил доступ к проекту "Эхо" - РИА Новости, 06.10.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к проекту "Эхо"

Роскомнадзор ограничил доступ к новому проекту "Эхо", которое создали уехавшие из России журналисты "Эха Москвы", сообщается в универсальном сервисе ведомства... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:31

2022-10-06T16:31

2022-10-06T19:01

общество

алексей венедиктов (журналист)

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

журналистика

цензура

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к новому проекту "Эхо", которое создали уехавшие из России журналисты "Эха Москвы", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Как следует из соответствующих записей ведомства, доступ к сайту echofm.online был ограничен по требованию Генпрокуратуры.Раннее экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что уехавшие из России журналисты "Эха Москвы" создали проект "Эхо" в виде дайджестной платформы.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221004/bayazitova-1821548846.html

https://ria.ru/20220923/baza-1819015590.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, алексей венедиктов (журналист), россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, журналистика, цензура