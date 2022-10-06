https://ria.ru/20221006/egipet-1821892003.html

В Египте подсчитали доходы от туризма

В Египте подсчитали доходы от туризма - РИА Новости, 06.10.2022

В Египте подсчитали доходы от туризма

Доходы Египта от туризма в 2021-2022 финансовом году, который начинается с 1 июля, возросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом, следует из... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:26

2022-10-06T15:26

2022-10-06T15:26

туризм

новости - туризм

туризм

египет

восточная европа

россия

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768486042_0:197:1920:1277_1920x0_80_0_0_fec535aad1744c926a0b1f34d7cc2eed.jpg

КАИР, 6 окт — РИА Новости. Доходы Египта от туризма в 2021-2022 финансовом году, который начинается с 1 июля, возросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом, следует из опубликованных Центральном банком данных."Прибыль достигла 10,7 миллиарда долларов, по сравнению с 4,9 миллиарда в 2020-2021 финансовом году", — сообщается в полученном РИА Новости документе.Минтуризма Египта сообщило, что больше всего гостей прибыли в Египет в 2021 году из Восточной Европы — 50,6 процента. За весь 2021 год страну посетили восемь миллионов путешественников, а в "пандемийном" 2020 году — всего 3,7 миллиона.Достигнутые за последний год показатели приближают республику к рекорду по приему туристов, который был зафиксирован в доковидном 2019 году. Тогда доходы индустрии гостеприимства превысили 13 миллиардов долларов.Туризм — один из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года отрасль давала 11,3 процента ВВП и обеспечивала более 14 процентов валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия (2,8 миллиона человек в 2010 году), на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

https://ria.ru/20221006/otdykh-1821639284.html

египет

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, египет, восточная европа, россия, туристы