https://ria.ru/20221006/efimov-1821833539.html

Ефимов: Москва реорганизует часть бывшей промзоны "Котляково" в Царицыно

Ефимов: Москва реорганизует часть бывшей промзоны "Котляково" в Царицыно - РИА Новости, 06.10.2022

Ефимов: Москва реорганизует часть бывшей промзоны "Котляково" в Царицыно

Правительство Москвы приняло решение о реорганизации участка бывшей промзоны "Котляково" в районе Царицыно для размещения производственных объектов, сообщил... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T07:15

2022-10-06T07:15

2022-10-06T07:15

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

москва

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение о реорганизации участка бывшей промзоны "Котляково" в районе Царицыно для размещения производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участок бывшей промзоны "Котляково" площадью более 6,6 гектара расположен между Промышленной улицей и Каширским проездом, в пешей доступности от железнодорожной станции Чертаново Павелецкого направления. Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 14,3 миллиарда рублей. После реорганизации участка в бюджет столицы будет ежегодно поступать свыше 693 миллионов рублей в текущих ценах. Кроме того, в городе появится более 1,6 тысячи новых рабочих мест", – сказал вице-мэр.Отмечается, что развитие территории смогут осуществить либо нынешние собственники земли, либо сам город, либо инвестор, которого определят по результатам торгов. Сейчас участок используется неэффективно – значительная часть территории захламлена, остальную занимают склады.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что весь реорганизуемый участок будет отдан под производства: здесь построят объекты легкой, пищевой, фармацевтической и других отраслей промышленности, которые суммарно займут 130 тысяч квадратных метров. Также проектом решения о комплексном развитии территории предусмотрена возможность проведения научно-производственной деятельности и научных испытаний.Проект комплексного развития территорий (КРТ) предполагает возвращение в оборот заброшенных или неэффективно используемых земель города. Инвестиции по проекту планируются в объеме 7 триллионов рублей.

https://ria.ru/20221003/investitsii-1821035715.html

https://ria.ru/20220929/podderzhka-1820190386.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, москва