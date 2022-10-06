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Ефимов: Москва реорганизует часть бывшей промзоны "Котляково" в Царицыно - РИА Новости, 06.10.2022
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Ефимов: Москва реорганизует часть бывшей промзоны "Котляково" в Царицыно
Ефимов: Москва реорганизует часть бывшей промзоны "Котляково" в Царицыно - РИА Новости, 06.10.2022
Ефимов: Москва реорганизует часть бывшей промзоны "Котляково" в Царицыно
Правительство Москвы приняло решение о реорганизации участка бывшей промзоны "Котляково" в районе Царицыно для размещения производственных объектов, сообщил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T07:15
2022-10-06T07:15
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
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москва
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение о реорганизации участка бывшей промзоны "Котляково" в районе Царицыно для размещения производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Участок бывшей промзоны "Котляково" площадью более 6,6 гектара расположен между Промышленной улицей и Каширским проездом, в пешей доступности от железнодорожной станции Чертаново Павелецкого направления. Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 14,3 миллиарда рублей. После реорганизации участка в бюджет столицы будет ежегодно поступать свыше 693 миллионов рублей в текущих ценах. Кроме того, в городе появится более 1,6 тысячи новых рабочих мест", – сказал вице-мэр.Отмечается, что развитие территории смогут осуществить либо нынешние собственники земли, либо сам город, либо инвестор, которого определят по результатам торгов. Сейчас участок используется неэффективно – значительная часть территории захламлена, остальную занимают склады.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что весь реорганизуемый участок будет отдан под производства: здесь построят объекты легкой, пищевой, фармацевтической и других отраслей промышленности, которые суммарно займут 130 тысяч квадратных метров. Также проектом решения о комплексном развитии территории предусмотрена возможность проведения научно-производственной деятельности и научных испытаний.Проект комплексного развития территорий (КРТ) предполагает возвращение в оборот заброшенных или неэффективно используемых земель города. Инвестиции по проекту планируются в объеме 7 триллионов рублей.
https://ria.ru/20221003/investitsii-1821035715.html
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Москва
07:15 06.10.2022
 
Ефимов: Москва реорганизует часть бывшей промзоны "Котляково" в Царицыно

Владимир Ефимов: Москва реорганизует часть бывшей промзоны "Котляково" в Царицыно

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение о реорганизации участка бывшей промзоны "Котляково" в районе Царицыно для размещения производственных объектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Участок бывшей промзоны "Котляково" площадью более 6,6 гектара расположен между Промышленной улицей и Каширским проездом, в пешей доступности от железнодорожной станции Чертаново Павелецкого направления. Вложения в комплексное развитие территории оцениваются в 14,3 миллиарда рублей. После реорганизации участка в бюджет столицы будет ежегодно поступать свыше 693 миллионов рублей в текущих ценах. Кроме того, в городе появится более 1,6 тысячи новых рабочих мест", – сказал вице-мэр.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Отмечается, что развитие территории смогут осуществить либо нынешние собственники земли, либо сам город, либо инвестор, которого определят по результатам торгов. Сейчас участок используется неэффективно – значительная часть территории захламлена, остальную занимают склады.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что весь реорганизуемый участок будет отдан под производства: здесь построят объекты легкой, пищевой, фармацевтической и других отраслей промышленности, которые суммарно займут 130 тысяч квадратных метров. Также проектом решения о комплексном развитии территории предусмотрена возможность проведения научно-производственной деятельности и научных испытаний.
Проект комплексного развития территорий (КРТ) предполагает возвращение в оборот заброшенных или неэффективно используемых земель города. Инвестиции по проекту планируются в объеме 7 триллионов рублей.
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