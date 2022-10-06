https://ria.ru/20221006/dugina-1821992160.html

Захарова прокомментировала публикацию NYT об убийстве Дугиной

Захарова прокомментировала публикацию NYT об убийстве Дугиной - РИА Новости, 06.10.2022

Захарова прокомментировала публикацию NYT об убийстве Дугиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнюю публикацию в NYT по убийству политолога Дарьи Дугиной, заявила, что за подобными... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:32

2022-10-06T15:32

2022-10-06T15:32

дарья дугина

россия

вашингтон (штат)

украина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

в мире

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнюю публикацию в NYT по убийству политолога Дарьи Дугиной, заявила, что за подобными материалами стоят американские официальные структуры.Раннее издание New York Times заявило со ссылкой на американскую разведку, что за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной стоят власти Украины, которые организовали покушение без ведома США.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Отвечая на заданный представителем западного СМИ в ходе брифинга вопрос, Захарова указала: "Меня удивляет, что вы задаете вопрос относительно утечек в NYT, вообще у нас свое расследование на этот счет, которое поделилось с широкой общественностью видеокадрами, материалами относительно убийства Дарьи Дугиной, вы все это видели, вы видели заявления правоохранительных органов РФ, которые прямо указали на тех, кто исполнил, откуда идут все криминальные следы и т д"."Что касается курирования, не курирования Вашингтоном отдельных элементов экстремистской деятельности представителями киевского режима, это они там сами разбираются, какую часть из запланированного экстремистского действа киевский режим осуществляет в тесной увязке, а какую собственными силами разрабатывает", - указала она.По словам Захаровой, "мы ни разу не слышали от официального Вашингтона заявлений относительного того, что они порицают, не разделяют или каким-то образом хотя бы критикуют киевский режим за весь тот ужас, который он творил на протяжении многих лет, начиная от сайта "Миротворца", с указанием персональных данных уже детей, убийства журналистов, гражданских лиц, подрывы и гражданской инфраструктуры, минирования гражданской инфраструктуры, чего только не было, хоть раз, хоть одно заявление было на этот счет?""Никаких осуждений, никаких прямых обвинений, поэтому вычленять отдельные элементы того, что было сделано при непосредственном кураторстве или непосредственном участии американских спецслужб, а что не было, вы знаете, я думаю, что в этом смысла нет", - отметила Захарова.Вашингтон направлял, покрывал и руководил киевским режимом на протяжении многих лет, это вопрос общей ответственности того, что США сделали с этим государством и в целом в регионе, добавила она."И самое интересное, мы же прекрасно это понимаем, что за подобными материалами в американской газете стоят американские же официальные структуры, которые не хотят называть себя, но по каким-то им понятным мотивам сливают соответствующие утечки, а на самом деле пора громко, откровенно и четко, сказать Вашингтону о своей вовлеченности в ситуацию на Украине, по-настоящему, начиная от смены режимов, заканчивая их мотивами к уничтожению газопроводов", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20221006/dugina-1821955996.html

https://ria.ru/20220906/pasport-1814704518.html

https://ria.ru/20220914/dugina-1816844791.html

https://ria.ru/20220913/soobschnik-1816529770.html

россия

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