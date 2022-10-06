https://ria.ru/20221006/dugina-1821955996.html
В Кремле прокомментировали публикацию американских СМИ об убийстве Дугиной
В Кремле прокомментировали публикацию американских СМИ об убийстве Дугиной - РИА Новости, 06.10.2022
В Кремле прокомментировали публикацию американских СМИ об убийстве Дугиной
Кремль надеется, что публикация в США об убийстве политолога Дарьи Дугиной - не попытка Америки снять с себя ответственность за теракты украинского государства, РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:31
2022-10-06T13:31
2022-10-06T13:52
в мире
дарья дугина
россия
сша
украина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Кремль надеется, что публикация в США об убийстве политолога Дарьи Дугиной - не попытка Америки снять с себя ответственность за теракты украинского государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Раннее издание New York Times заявило со ссылкой на американскую разведку, что за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной стоят власти Украины, которые организовали покушение без ведома США."Если это не фэйк, то действительно это положительно, что американская разведка с этим согласилась, поздновато, но согласилась. И, конечно, очень хочется надеяться, что это не попытка американских коллег, обладая некой информацией, снять с себя ответственность за какие-то приготовления к будущим террористическим актам, которыми может заниматься украинское государство, украинский режим", - сказал Песков журналистам.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220913/soobschnik-1816529770.html
https://ria.ru/20221006/ubiystvo-1821951378.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, дарья дугина, россия, сша, украина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков
В мире, Дарья Дугина, Россия, США, Украина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дмитрий Песков
13:31 06.10.2022 (обновлено: 13:52 06.10.2022)
В Кремле прокомментировали публикацию американских СМИ об убийстве Дугиной
Песков положительно оценил публикацию NYT о причастности Киева к убийству Дугиной