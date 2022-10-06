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Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС - РИА Новости, 06.10.2022
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Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС
Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС - РИА Новости, 06.10.2022
Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС
Российский философ Александр Дугин включен в список персональных санкций ЕС против России, говорится сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:46
2022-10-06T18:14
александр дугин
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
украина
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Российский философ Александр Дугин включен в список персональных санкций ЕС против России, говорится сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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александр дугин, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, украина
Александр Дугин, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Украина
17:46 06.10.2022 (обновлено: 18:14 06.10.2022)
 
Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС

Философа Александра Дугина включили в персональный список санкций Евросоюза

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Российский философ Александр Дугин включен в список персональных санкций ЕС против России, говорится сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"Он активно поддерживал пророссийское сепаратистское движение в Восточной Украине… Александр Дугин ответственен за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности и безопасности на Украине", - сказано в документе.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
17:48
Евросоюз ввел санкции против российских артистов
 
Александр ДугинРоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
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