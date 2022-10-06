https://ria.ru/20221006/dugin-1822042119.html
Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС
Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС - РИА Новости, 06.10.2022
Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС
Российский философ Александр Дугин включен в список персональных санкций ЕС против России, говорится сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:46
2022-10-06T17:46
2022-10-06T18:14
александр дугин
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
украина
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Российский философ Александр Дугин включен в список персональных санкций ЕС против России, говорится сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042958.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дугин, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, украина
Александр Дугин, Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Украина
17:46 06.10.2022 (обновлено: 18:14 06.10.2022)
Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС
Философа Александра Дугина включили в персональный список санкций Евросоюза