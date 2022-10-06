https://ria.ru/20221006/dugin-1822042119.html

Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС

Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС - РИА Новости, 06.10.2022

Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС

Российский философ Александр Дугин включен в список персональных санкций ЕС против России, говорится сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:46

2022-10-06T17:46

2022-10-06T18:14

александр дугин

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f213de1620d9348e8c67360eb530fc6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Российский философ Александр Дугин включен в список персональных санкций ЕС против России, говорится сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042958.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр дугин, россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, украина