https://ria.ru/20221006/dtp-1821873907.html

В Челябинской области сотрудница полиции сбила подростка

В Челябинской области сотрудница полиции сбила подростка - РИА Новости, 06.10.2022

В Челябинской области сотрудница полиции сбила подростка

Сотрудница полиции в городе Чебаркуль Челябинской области наехала на девочку-подростка на нерегулируемом пешеходном переходе, проводится проверка, девочка... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:51

2022-10-06T08:51

2022-10-06T08:51

происшествия

челябинская область

чебаркуль

россия

гибдд мвд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 окт – РИА Новости. Сотрудница полиции в городе Чебаркуль Челябинской области наехала на девочку-подростка на нерегулируемом пешеходном переходе, проводится проверка, девочка лечится амбулаторно, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД России по региону.По данным полиции, ДТП произошло 5 октября около 18.30 (16.30 мск) в Чебаркуле на улице Октябрьской."Автоледи, управляя автомобилем Hover, при повороте налево совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода - девушку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля… Прибывшим экипажем госавтоинспекции установлено, что управлявшая автомобилем 29-летняя женщина является сотрудником МО МВД России "Чебаркульский". Проведенным освидетельствованием состояние опьянения у нее не выявлено", - говорится в сообщении.После столкновения водитель посадила подростка в машину, вызвала скорую помощь и сотрудников ГИБДД, пострадавшую девочку доставили в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение, уточняется в сообщении.Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, поясняет пресс-служба.По обстоятельствам произошедшего ДТП в ГУ МВД России по области начата служебная проверка, в рамках которой будут установлены объективные обстоятельства случившегося и дана оценка действиям сотрудника органов внутренних дел, добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/domodedovo-1820340237.html

https://ria.ru/20220926/marshrutka-1819634099.html

челябинская область

чебаркуль

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинская область, чебаркуль, россия, гибдд мвд рф