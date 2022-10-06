https://ria.ru/20221006/donetsk-1822012651.html

Здание предприятия "Вода Донбасса" в Донецке повреждено из-за обстрела ВСУ

Здание предприятия "Вода Донбасса" в Донецке повреждено из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.10.2022

Здание предприятия "Вода Донбасса" в Донецке повреждено из-за обстрела ВСУ

Здание донецкого предприятия "Вода Донбасса" повреждено из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:32

2022-10-06T16:32

2022-10-06T16:48

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вода донбасса

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Здание донецкого предприятия "Вода Донбасса" повреждено из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."С позиций в населенном пункте Комар вооруженные формирования Украины нанесли удар по Пролетарскому району Донецка с применением ракеты AGM-88 HARM. В результате обстрела повреждено здание ГУП ДНР "Вода Донбасса", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Ее скорость достигает 2280 километров в час (630 метров в секунду), дальность действия — до ста километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 метров в секунду, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.Начиная с 13 июня Донецк подвергается многочисленным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр города Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20221006/harm-1822010606.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вода донбасса, происшествия