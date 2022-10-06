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По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/donbass-1821997456.html
По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР
По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.10.2022
По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР
Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что по ситуации с населенными пунктами Кременная и Сватово в республике идет много дезинформации. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:52
2022-10-06T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
сватово
луганская народная республика
москва
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что по ситуации с населенными пунктами Кременная и Сватово в республике идет много дезинформации."Туман войны нагоняет практически полное отсутствие связи с Кременной и Сватово. Достоверная информация поступает с большим скрипом и дозировано", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Отмечается активная работа украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам Мирошника, часть из украинских солдат "вооружена" камерами вместо автоматов."Формируют массированный поток дезинформации", - резюмировал дипломат.
https://ria.ru/20221006/kremennaya-1821995612.html
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в мире, родион мирошник, сватово, луганская народная республика, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Сватово, Луганская Народная Республика, Москва
15:52 06.10.2022
 
По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Мирошник заявил, что по ситуации с Кременной и Сватово идет поток фейков

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что по ситуации с населенными пунктами Кременная и Сватово в республике идет много дезинформации.
"Туман войны нагоняет практически полное отсутствие связи с Кременной и Сватово. Достоверная информация поступает с большим скрипом и дозировано", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Бойцы МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 15:43Специальная военная операция на Украине
Союзные силы контролируют всю территорию района Кременной, сообщил Мирошник
Отмечается активная работа украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам Мирошника, часть из украинских солдат "вооружена" камерами вместо автоматов.
"Формируют массированный поток дезинформации", - резюмировал дипломат.
Танк Т-80 выезжает на боевое задание в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 14:25Специальная военная операция на Украине
Российские военные освободили населенный пункт Зайцево в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникСватовоЛуганская Народная РеспубликаМосква
 
 
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