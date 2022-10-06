https://ria.ru/20221006/donbass-1821997456.html

По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР

По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.10.2022

По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что по ситуации с населенными пунктами Кременная и Сватово в республике идет много дезинформации. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:52

2022-10-06T15:52

2022-10-06T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

сватово

луганская народная республика

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817715824_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_59508cff1386ceef40d83536ef6dcdd2.jpg

ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что по ситуации с населенными пунктами Кременная и Сватово в республике идет много дезинформации."Туман войны нагоняет практически полное отсутствие связи с Кременной и Сватово. Достоверная информация поступает с большим скрипом и дозировано", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Отмечается активная работа украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам Мирошника, часть из украинских солдат "вооружена" камерами вместо автоматов."Формируют массированный поток дезинформации", - резюмировал дипломат.

https://ria.ru/20221006/kremennaya-1821995612.html

https://ria.ru/20221006/zaytsevo-1821972248.html

сватово

луганская народная республика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, родион мирошник, сватово, луганская народная республика, москва