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По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР
По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.10.2022
По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР
Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что по ситуации с населенными пунктами Кременная и Сватово в республике идет много дезинформации. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:52
2022-10-06T15:52
2022-10-06T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
сватово
луганская народная республика
москва
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что по ситуации с населенными пунктами Кременная и Сватово в республике идет много дезинформации."Туман войны нагоняет практически полное отсутствие связи с Кременной и Сватово. Достоверная информация поступает с большим скрипом и дозировано", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Отмечается активная работа украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам Мирошника, часть из украинских солдат "вооружена" камерами вместо автоматов."Формируют массированный поток дезинформации", - резюмировал дипломат.
https://ria.ru/20221006/kremennaya-1821995612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Сватово, Луганская Народная Республика, Москва
По ситуации с Кременной и Сватово идет поток дезинформации, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР Мирошник заявил, что по ситуации с Кременной и Сватово идет поток фейков