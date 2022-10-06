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Раскрыт срок, когда доллар окончательно "упадет" - РИА Новости, 06.10.2022
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Раскрыт срок, когда доллар окончательно "упадет"
Раскрыт срок, когда доллар окончательно "упадет" - РИА Новости, 06.10.2022
Раскрыт срок, когда доллар окончательно "упадет"
Создание валюты, которая на самом деле может заменить доллар в качестве мировой резервной валюты займет десятилетия. Несмотря на то, что крепкий доллар является РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T02:17
2022-10-06T10:51
экономика
андрей верников
россия
доллар
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Создание валюты, которая на самом деле может заменить доллар в качестве мировой резервной валюты займет десятилетия. Несмотря на то, что крепкий доллар является негативом для экономики развивающихся стран, доверие к нему по-прежнему велико, рассказал агентству “Прайм” независимый финансовый аналитик Андрей Верников.Он предположил, что настоящая альтернатива доллару для мировой торговли должна иметь историю, насчитывающую как минимум несколько десятков лет. На текущий момент такой альтернативой не может стать даже евро, а криптовалюты, которым прочили такую роль, слишком волатильны. При этом торговля за нацвалюты между отдельными странами вполне возможна. В частности, такие сделки Россия уже совершает с рядом сопредельных стран.
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экономика, андрей верников, россия, доллар
Экономика, Андрей Верников, Россия, Доллар
02:17 06.10.2022 (обновлено: 10:51 06.10.2022)
 
Раскрыт срок, когда доллар окончательно "упадет"

Аналитик Верников: на появление валюты, способной заменить доллар, уйдут десятилетия

© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты
Долларовые банкноты - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Создание валюты, которая на самом деле может заменить доллар в качестве мировой резервной валюты займет десятилетия. Несмотря на то, что крепкий доллар является негативом для экономики развивающихся стран, доверие к нему по-прежнему велико, рассказал агентству “Прайм” независимый финансовый аналитик Андрей Верников.

“С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны, часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается. Но циклы укрепления доллара и ослабления постоянно чередуются. В какой-то момент развивающиеся страны страдают, затем опять выигрывают”, — рассуждает аналитик.

Он предположил, что настоящая альтернатива доллару для мировой торговли должна иметь историю, насчитывающую как минимум несколько десятков лет. На текущий момент такой альтернативой не может стать даже евро, а криптовалюты, которым прочили такую роль, слишком волатильны. При этом торговля за нацвалюты между отдельными странами вполне возможна. В частности, такие сделки Россия уже совершает с рядом сопредельных стран.
 
ЭкономикаАндрей ВерниковРоссияДоллар
 
 
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