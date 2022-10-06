02:17 06.10.2022 (обновлено: 10:51 06.10.2022)
Раскрыт срок, когда доллар окончательно "упадет"
Аналитик Верников: на появление валюты, способной заменить доллар, уйдут десятилетия
© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Создание валюты, которая на самом деле может заменить доллар в качестве мировой резервной валюты займет десятилетия. Несмотря на то, что крепкий доллар является негативом для экономики развивающихся стран, доверие к нему по-прежнему велико, рассказал агентству “Прайм” независимый финансовый аналитик Андрей Верников.
“С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны, часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается. Но циклы укрепления доллара и ослабления постоянно чередуются. В какой-то момент развивающиеся страны страдают, затем опять выигрывают”, — рассуждает аналитик.
Он предположил, что настоящая альтернатива доллару для мировой торговли должна иметь историю, насчитывающую как минимум несколько десятков лет. На текущий момент такой альтернативой не может стать даже евро, а криптовалюты, которым прочили такую роль, слишком волатильны. При этом торговля за нацвалюты между отдельными странами вполне возможна. В частности, такие сделки Россия уже совершает с рядом сопредельных стран.