https://ria.ru/20221006/dollar-1821855094.html

Раскрыт срок, когда доллар окончательно "упадет"

Раскрыт срок, когда доллар окончательно "упадет" - РИА Новости, 06.10.2022

Раскрыт срок, когда доллар окончательно "упадет"

Создание валюты, которая на самом деле может заменить доллар в качестве мировой резервной валюты займет десятилетия. Несмотря на то, что крепкий доллар является РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T02:17

2022-10-06T02:17

2022-10-06T10:51

экономика

андрей верников

россия

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818354532_0:135:3141:1901_1920x0_80_0_0_1b77b16c8b6683b18896a1f03f22aa7b.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Создание валюты, которая на самом деле может заменить доллар в качестве мировой резервной валюты займет десятилетия. Несмотря на то, что крепкий доллар является негативом для экономики развивающихся стран, доверие к нему по-прежнему велико, рассказал агентству “Прайм” независимый финансовый аналитик Андрей Верников.Он предположил, что настоящая альтернатива доллару для мировой торговли должна иметь историю, насчитывающую как минимум несколько десятков лет. На текущий момент такой альтернативой не может стать даже евро, а криптовалюты, которым прочили такую роль, слишком волатильны. При этом торговля за нацвалюты между отдельными странами вполне возможна. В частности, такие сделки Россия уже совершает с рядом сопредельных стран.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, андрей верников, россия, доллар