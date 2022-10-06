https://ria.ru/20221006/dolgostroy-1821943815.html

В подмосковных Бронницах завершили строительство долгостроя

В подмосковных Бронницах завершили строительство долгостроя - РИА Новости, 06.10.2022

В подмосковных Бронницах завершили строительство долгостроя

Строительство многоквартирного дома, признанного долгостроем, завершили в городском округе Бронницы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:53

2022-10-06T12:53

2022-10-06T12:53

новости подмосковья

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владислав гордиенко

общество

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Строительство многоквартирного дома, признанного долгостроем, завершили в городском округе Бронницы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства по архитектуре и градостроительству Подмосковья.Строительство пятиэтажного дома на Садовом проезде началось в 2017 году, однако разрешение на строительство не было получено в установленном законом порядке, и стройка была приостановлена. В 2019 году была получена необходимая разрешительная документация и строительство было возобновлено."На сегодняшний день дом достроен, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время благоустроена прилегающая территория, 54 квартиры обретают своих собственников", - приводятся слова главы ведомства Владислава Гордиенко.Всего с 2017 года на территории городского округа Бронницы было выявлено 26 объектов незавершенного строительства, из которых более 50% были признаны самостроями. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие около 80% от общего числа проблемных объектов.

https://realty.ria.ru/20211118/mosoblduma-1759646783.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), бронницы, владислав гордиенко, общество, жилье