В подмосковных Бронницах завершили строительство долгостроя
© Фото : комитет по архитектуре и градостроительству Московской областиСтроительство многоквартирного дома, признанного долгостроем, завершили в городском округе Бронницы Московской области
Строительство многоквартирного дома, признанного долгостроем, завершили в городском округе Бронницы Московской области
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Строительство многоквартирного дома, признанного долгостроем, завершили в городском округе Бронницы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
Строительство пятиэтажного дома на Садовом проезде началось в 2017 году, однако разрешение на строительство не было получено в установленном законом порядке, и стройка была приостановлена. В 2019 году была получена необходимая разрешительная документация и строительство было возобновлено.
"На сегодняшний день дом достроен, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время благоустроена прилегающая территория, 54 квартиры обретают своих собственников", - приводятся слова главы ведомства Владислава Гордиенко.
Всего с 2017 года на территории городского округа Бронницы было выявлено 26 объектов незавершенного строительства, из которых более 50% были признаны самостроями. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие около 80% от общего числа проблемных объектов.