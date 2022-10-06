Рейтинг@Mail.ru
Доходы в секторе программного обеспечения КНР за 8 месяцев выросли на 9,8% - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221006/dokhody-1822014094.html
Доходы в секторе программного обеспечения КНР за 8 месяцев выросли на 9,8%
Доходы в секторе программного обеспечения КНР за 8 месяцев выросли на 9,8% - РИА Новости, 06.10.2022
Доходы в секторе программного обеспечения КНР за 8 месяцев выросли на 9,8%
В первые восемь месяцев 2022 года доходы сектора программного обеспечения Китая выросли на 9,8% в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:36
2022-10-06T16:36
россия-китай: главное
китай
технологии
программы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В первые восемь месяцев 2022 года доходы сектора программного обеспечения Китая выросли на 9,8% в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.Согласно данным ведомства, в период с января по август этого года выручка этого сектора страны составила 6,44 триллиона юаней (около 907,07 миллиарда долларов).Совокупная прибыль предприятий данного сектора за отчетный период составила 695,2 миллиарда юаней, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.За первые восемь месяцев текущего года объем экспорта услуг сектора программного обеспечения страны составил 34,4 миллиарда долларов, увеличившись на 4,8% в годовом выражении.
https://ria.ru/20221005/avtomobilestroenie-1821780073.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, технологии, программы
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Программы
16:36 06.10.2022
 

Доходы в секторе программного обеспечения КНР за 8 месяцев выросли на 9,8%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Китайские юани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В первые восемь месяцев 2022 года доходы сектора программного обеспечения Китая выросли на 9,8% в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.
Согласно данным ведомства, в период с января по август этого года выручка этого сектора страны составила 6,44 триллиона юаней (около 907,07 миллиарда долларов).
Китайские рабочие на сборочной линии завода - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 17:43Россия-Китай: Главное
В секторе автомобилестроения Китая наблюдается рост доходов на 3,3%
Совокупная прибыль предприятий данного сектора за отчетный период составила 695,2 миллиарда юаней, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За первые восемь месяцев текущего года объем экспорта услуг сектора программного обеспечения страны составил 34,4 миллиарда долларов, увеличившись на 4,8% в годовом выражении.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииПрограммы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала