https://ria.ru/20221006/dokhody-1822014094.html
Доходы в секторе программного обеспечения КНР за 8 месяцев выросли на 9,8%
Доходы в секторе программного обеспечения КНР за 8 месяцев выросли на 9,8% - РИА Новости, 06.10.2022
Доходы в секторе программного обеспечения КНР за 8 месяцев выросли на 9,8%
В первые восемь месяцев 2022 года доходы сектора программного обеспечения Китая выросли на 9,8% в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:36
2022-10-06T16:36
2022-10-06T16:36
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МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В первые восемь месяцев 2022 года доходы сектора программного обеспечения Китая выросли на 9,8% в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.Согласно данным ведомства, в период с января по август этого года выручка этого сектора страны составила 6,44 триллиона юаней (около 907,07 миллиарда долларов).Совокупная прибыль предприятий данного сектора за отчетный период составила 695,2 миллиарда юаней, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.За первые восемь месяцев текущего года объем экспорта услуг сектора программного обеспечения страны составил 34,4 миллиарда долларов, увеличившись на 4,8% в годовом выражении.
https://ria.ru/20221005/avtomobilestroenie-1821780073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии, программы
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Программы