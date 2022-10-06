https://ria.ru/20221006/dnr-1821983349.html

Украинские военные выпустили 15 снарядов по территории ДНР

Украинские военные выпустили 15 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские военные выпустили 15 снарядов по территории ДНР

Украинские войска за час выпустили по территории ДНР, в том числе по Донецку, 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:04

2022-10-06T15:04

2022-10-06T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

нато

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по территории ДНР, в том числе по Донецку, 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 13.35 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 14.05 по Минеральному - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 14.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда, а в 14.30 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато