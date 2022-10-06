https://ria.ru/20221006/dnr-1821983349.html
Украинские военные выпустили 15 снарядов по территории ДНР
Украинские военные выпустили 15 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские военные выпустили 15 снарядов по территории ДНР
Украинские войска за час выпустили по территории ДНР, в том числе по Донецку, 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:04
2022-10-06T15:04
2022-10-06T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по территории ДНР, в том числе по Донецку, 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 13.35 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 14.05 по Минеральному - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 14.00 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда, а в 14.30 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42b2551c7bbdd1f0cd7c05d22faff23d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
Украинские военные выпустили 15 снарядов по территории ДНР
СЦКК: украинские военные за час выпустили 15 натовских снарядов по территории ДНР