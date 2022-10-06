https://ria.ru/20221006/dnr-1821946778.html
Краснолиманское направление остается самым сложным, заявил Пушилин
Краснолиманское направление остается самым сложным, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.10.2022
Краснолиманское направление остается самым сложным, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что краснолиманское направление остается самым сложным, но ситуация продолжает стабилизироваться. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:04
2022-10-06T13:04
2022-10-06T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что краснолиманское направление остается самым сложным, но ситуация продолжает стабилизироваться."Краснолиманское направление остается по-прежнему самым сложным. В районе Кременной выстраивается линия обороны, там задействованы дополнительные ресурсы, в том числе и дополнительная техника... В целом ситуация, несмотря на то, что остается сложной, продолжает стабилизироваться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221006/dnr-1821885201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный лиман, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Украина, Денис Пушилин
13:04 06.10.2022 (обновлено: 13:19 06.10.2022)
Краснолиманское направление остается самым сложным, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: Краснолиманское направление остается самым сложным