https://ria.ru/20221006/dnr-1821946778.html

Краснолиманское направление остается самым сложным, заявил Пушилин

Краснолиманское направление остается самым сложным, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.10.2022

Краснолиманское направление остается самым сложным, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что краснолиманское направление остается самым сложным, но ситуация продолжает стабилизироваться. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:04

2022-10-06T13:04

2022-10-06T13:19

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

украина

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325446_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c89eb1ea2dfb9ea65f1b8a20c9f774c0.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что краснолиманское направление остается самым сложным, но ситуация продолжает стабилизироваться."Краснолиманское направление остается по-прежнему самым сложным. В районе Кременной выстраивается линия обороны, там задействованы дополнительные ресурсы, в том числе и дополнительная техника... В целом ситуация, несмотря на то, что остается сложной, продолжает стабилизироваться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221006/dnr-1821885201.html

красный лиман

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красный лиман, украина, денис пушилин