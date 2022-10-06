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ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/dnr-1821885201.html
ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР
ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022
ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР
Украинские войска второй день подряд обстреливают мичуринскую исправительную колонию в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг министерство юстиции... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:00
2022-10-06T10:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска второй день подряд обстреливают мичуринскую исправительную колонию в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг министерство юстиции ДНР."Мичуринская исправительная колония ГСИН МЮ ДНР под обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины) второй день подряд. Сегодня, 6 октября 2022 года, с 8 часов 00 минут до 8 часов 20 минут (совпадает с мск - ред.) территория Мичуринской исправительной колонии вновь подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Министерство добавило, что в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины пострадавших нет, степень разрушений зданий и сооружений исправительного учреждения устанавливается.В среду украинские войска выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии.
https://ria.ru/20221005/obstrel-1821819943.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
10:00 06.10.2022 (обновлено: 10:20 06.10.2022)
 
ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР

ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую исправительную колонию в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска второй день подряд обстреливают мичуринскую исправительную колонию в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг министерство юстиции ДНР.
"Мичуринская исправительная колония ГСИН МЮ ДНР под обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины) второй день подряд. Сегодня, 6 октября 2022 года, с 8 часов 00 минут до 8 часов 20 минут (совпадает с мск - ред.) территория Мичуринской исправительной колонии вновь подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Министерство добавило, что в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины пострадавших нет, степень разрушений зданий и сооружений исправительного учреждения устанавливается.
В среду украинские войска выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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