https://ria.ru/20221006/dnr-1821885201.html

ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР

ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022

ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР

Украинские войска второй день подряд обстреливают мичуринскую исправительную колонию в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг министерство юстиции... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:00

2022-10-06T10:00

2022-10-06T10:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска второй день подряд обстреливают мичуринскую исправительную колонию в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг министерство юстиции ДНР."Мичуринская исправительная колония ГСИН МЮ ДНР под обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины) второй день подряд. Сегодня, 6 октября 2022 года, с 8 часов 00 минут до 8 часов 20 минут (совпадает с мск - ред.) территория Мичуринской исправительной колонии вновь подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Министерство добавило, что в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины пострадавших нет, степень разрушений зданий и сооружений исправительного учреждения устанавливается.В среду украинские войска выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии.

https://ria.ru/20221005/obstrel-1821819943.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия