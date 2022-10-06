https://ria.ru/20221006/dnr-1821885201.html
ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР
ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022
ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР
Украинские войска второй день подряд обстреливают мичуринскую исправительную колонию в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг министерство юстиции... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:00
2022-10-06T10:00
2022-10-06T10:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска второй день подряд обстреливают мичуринскую исправительную колонию в Донецкой Народной Республике, сообщило в четверг министерство юстиции ДНР."Мичуринская исправительная колония ГСИН МЮ ДНР под обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины) второй день подряд. Сегодня, 6 октября 2022 года, с 8 часов 00 минут до 8 часов 20 минут (совпадает с мск - ред.) территория Мичуринской исправительной колонии вновь подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Министерство добавило, что в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины пострадавших нет, степень разрушений зданий и сооружений исправительного учреждения устанавливается.В среду украинские войска выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии.
https://ria.ru/20221005/obstrel-1821819943.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
10:00 06.10.2022 (обновлено: 10:20 06.10.2022)
ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую колонию в ДНР
ВСУ второй день подряд обстреливают Мичуринскую исправительную колонию в ДНР