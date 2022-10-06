https://ria.ru/20221006/dnr-1821873760.html
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 06.10.2022
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов
Три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:48
2022-10-06T08:48
2022-10-06T08:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821613090_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_db0174b82f468e4c14a71de1a51d2fc2.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 5 октября до 08.00 6 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики убиты три мирных жителя, шесть человек получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало что за сутки в ДНР два мирных жителя погибли и двое ранены.
https://ria.ru/20221006/dnr-1821861138.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821613090_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f2093e2691aae01db672ee40c38c7f32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов
В ДНР три человека погибли, шестеро ранены за сутки из-за обстрелов