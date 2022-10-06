https://ria.ru/20221006/dnr-1821873760.html

В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов

В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 06.10.2022

В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов

Три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:48

2022-10-06T08:48

2022-10-06T08:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 5 октября до 08.00 6 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики убиты три мирных жителя, шесть человек получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало что за сутки в ДНР два мирных жителя погибли и двое ранены.

https://ria.ru/20221006/dnr-1821861138.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, украина, происшествия