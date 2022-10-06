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В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/dnr-1821873760.html
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов - РИА Новости, 06.10.2022
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов
Три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:48
2022-10-06T08:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 5 октября до 08.00 6 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики убиты три мирных жителя, шесть человек получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало что за сутки в ДНР два мирных жителя погибли и двое ранены.
https://ria.ru/20221006/dnr-1821861138.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
08:48 06.10.2022
 
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов

В ДНР три человека погибли, шестеро ранены за сутки из-за обстрелов

© Фото очевидцаПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото очевидца
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще шесть получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 5 октября до 08.00 6 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики убиты три мирных жителя, шесть человек получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало что за сутки в ДНР два мирных жителя погибли и двое ранены.
флаг ДНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
03:14
ДНР рассчитывает в перспективе стать регионом-донором
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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