https://ria.ru/20221006/diskreditatsiya-1821944439.html
В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии
В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии - РИА Новости, 06.10.2022
В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии
Полиция составила протокол на жительницу Нижегородской области за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:53
2022-10-06T12:53
2022-10-06T13:01
происшествия
нижегородская область
россия
вооруженные силы рф
цензура
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Полиция составила протокол на жительницу Нижегородской области за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Нижегородской области.По информации Telegram-канала Baza, после объявления частичной мобилизации преподаватель английского языка 25-летняя Ольга Лизункова посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не отправляться на спецоперацию "в роли пушечного мяса"."Сотрудниками полиции Воротынского района Нижегородской области установлена причастность местной жительницы 1997 года рождения к призывам, которые дискредитировали Вооруженные силы России", - сказал собеседник агентства.По его информации, в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Собранный материал направлен в Воротынский районный суд для рассмотрения. Нарушителю может быть назначен административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, вооруженные силы рф, цензура, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Цензура, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:53 06.10.2022 (обновлено: 13:01 06.10.2022)
В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии
В Нижегородской области на преподавателя вуза составили протокол о дискредитации ВС России
КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Полиция составила протокол на жительницу Нижегородской области за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Нижегородской области.
По информации Telegram-канала Baza
, после объявления частичной мобилизации преподаватель английского языка 25-летняя Ольга Лизункова посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не отправляться на спецоперацию "в роли пушечного мяса".
"Сотрудниками полиции Воротынского района Нижегородской области установлена причастность местной жительницы 1997 года рождения к призывам, которые дискредитировали Вооруженные силы России", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Собранный материал направлен в Воротынский районный суд для рассмотрения. Нарушителю может быть назначен административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.