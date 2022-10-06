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В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии - РИА Новости, 06.10.2022
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В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии
В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии - РИА Новости, 06.10.2022
В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии
Полиция составила протокол на жительницу Нижегородской области за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:53
2022-10-06T13:01
происшествия
нижегородская область
россия
вооруженные силы рф
цензура
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Полиция составила протокол на жительницу Нижегородской области за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Нижегородской области.По информации Telegram-канала Baza, после объявления частичной мобилизации преподаватель английского языка 25-летняя Ольга Лизункова посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не отправляться на спецоперацию "в роли пушечного мяса"."Сотрудниками полиции Воротынского района Нижегородской области установлена причастность местной жительницы 1997 года рождения к призывам, которые дискредитировали Вооруженные силы России", - сказал собеседник агентства.По его информации, в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Собранный материал направлен в Воротынский районный суд для рассмотрения. Нарушителю может быть назначен административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, вооруженные силы рф, цензура, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Цензура, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:53 06.10.2022 (обновлено: 13:01 06.10.2022)
 
В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии

В Нижегородской области на преподавателя вуза составили протокол о дискредитации ВС России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Полиция составила протокол на жительницу Нижегородской области за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Нижегородской области.
По информации Telegram-канала Baza, после объявления частичной мобилизации преподаватель английского языка 25-летняя Ольга Лизункова посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не отправляться на спецоперацию "в роли пушечного мяса".
"Сотрудниками полиции Воротынского района Нижегородской области установлена причастность местной жительницы 1997 года рождения к призывам, которые дискредитировали Вооруженные силы России", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Собранный материал направлен в Воротынский районный суд для рассмотрения. Нарушителю может быть назначен административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияВооруженные силы РФЦензураОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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