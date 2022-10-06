https://ria.ru/20221006/diskreditatsiya-1821944439.html

В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии

В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии - РИА Новости, 06.10.2022

В Нижегородской области преподавателя вуза обвинили в дискредитации армии

Полиция составила протокол на жительницу Нижегородской области за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:53

2022-10-06T12:53

2022-10-06T13:01

происшествия

нижегородская область

россия

вооруженные силы рф

цензура

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Полиция составила протокол на жительницу Нижегородской области за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Нижегородской области.По информации Telegram-канала Baza, после объявления частичной мобилизации преподаватель английского языка 25-летняя Ольга Лизункова посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не отправляться на спецоперацию "в роли пушечного мяса"."Сотрудниками полиции Воротынского района Нижегородской области установлена причастность местной жительницы 1997 года рождения к призывам, которые дискредитировали Вооруженные силы России", - сказал собеседник агентства.По его информации, в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Собранный материал направлен в Воротынский районный суд для рассмотрения. Нарушителю может быть назначен административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, россия, вооруженные силы рф, цензура, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)