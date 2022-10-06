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Песков прокомментировал слова Борреля о решении конфликта на Украине - РИА Новости, 06.10.2022
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Песков прокомментировал слова Борреля о решении конфликта на Украине
Песков прокомментировал слова Борреля о решении конфликта на Украине - РИА Новости, 06.10.2022
Песков прокомментировал слова Борреля о решении конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про готовность к дипломатическому решению конфликта на Украине, РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:28
2022-10-06T13:29
украина
в мире
жозеп боррель
россия
евросоюз
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про готовность к дипломатическому решению конфликта на Украине, заявил, что дипломат не может быть противоречив, но в его случае это так.Ранее Боррель заявил, что Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил в готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, "если позволят обстоятельства"."Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив в своей риторике. Вот я вот так сказал витиевато. Действительно, мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии", - сказал Песков.
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украина, в мире, жозеп боррель, россия, евросоюз
Украина, В мире, Жозеп Боррель, Россия, Евросоюз
13:28 06.10.2022 (обновлено: 13:29 06.10.2022)
 
Песков прокомментировал слова Борреля о решении конфликта на Украине

Песков о словах Борреля о конфликте на Украине: дипломат не может быть противоречив

© Пресс-служба Представительства ЕС в России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про готовность к дипломатическому решению конфликта на Украине, заявил, что дипломат не может быть противоречив, но в его случае это так.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил в готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, "если позволят обстоятельства".
"Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив в своей риторике. Вот я вот так сказал витиевато. Действительно, мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии", - сказал Песков.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 20:00
Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине
 
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