https://ria.ru/20221006/diplomatiya-1821954925.html

Песков прокомментировал слова Борреля о решении конфликта на Украине

Песков прокомментировал слова Борреля о решении конфликта на Украине - РИА Новости, 06.10.2022

Песков прокомментировал слова Борреля о решении конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про готовность к дипломатическому решению конфликта на Украине, РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:28

2022-10-06T13:28

2022-10-06T13:29

украина

в мире

жозеп боррель

россия

евросоюз

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про готовность к дипломатическому решению конфликта на Украине, заявил, что дипломат не может быть противоречив, но в его случае это так.Ранее Боррель заявил, что Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил в готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, "если позволят обстоятельства"."Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив в своей риторике. Вот я вот так сказал витиевато. Действительно, мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221005/ukraina-1821821156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, жозеп боррель, россия, евросоюз