13:28 06.10.2022 (обновлено: 13:29 06.10.2022)
Песков прокомментировал слова Борреля о решении конфликта на Украине
Песков о словах Борреля о конфликте на Украине: дипломат не может быть противоречив
© Пресс-служба Представительства ЕС в России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про готовность к дипломатическому решению конфликта на Украине, заявил, что дипломат не может быть противоречив, но в его случае это так.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил в готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, "если позволят обстоятельства".
"Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько настоящий дипломат не может быть противоречив в своей риторике. Вот я вот так сказал витиевато. Действительно, мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии", - сказал Песков.