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Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 06.10.2022
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Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии
Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 06.10.2022
Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:56
2022-10-06T09:05
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
кишинев
референдумы на освобожденных территориях
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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства."Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился вызвать в министерство иностранных дел и европейской интеграции посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны относительно попытки незаконной аннексии Российской Федерацией некоторых территорий Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Добавляется, что МИД Молдавии отказывается признавать результаты прошедших референдумов. Кроме того, министерство подтверждает "поддержку усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии ЛНР и ДНР в состав РФ. В Луганске уточнили, что этап многоуровневой интеграции новых территорий в РФ уже стартовал.
https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821222594.html
https://ria.ru/20220928/referendum-1820184073.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, кишинев, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Кишинев, Референдумы на освобожденных территориях
08:56 06.10.2022 (обновлено: 09:05 06.10.2022)
 
Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии

Посла России в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам

© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдавии Олег Васнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился вызвать в министерство иностранных дел и европейской интеграции посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны относительно попытки незаконной аннексии Российской Федерацией некоторых территорий Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Добавляется, что МИД Молдавии отказывается признавать результаты прошедших референдумов. Кроме того, министерство подтверждает "поддержку усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии ЛНР и ДНР в состав РФ. В Луганске уточнили, что этап многоуровневой интеграции новых территорий в РФ уже стартовал.
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