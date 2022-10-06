https://ria.ru/20221006/diplomatiya-1821874436.html

Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии

Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 06.10.2022

Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:56

2022-10-06T08:56

2022-10-06T09:05

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

кишинев

референдумы на освобожденных территориях

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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства."Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился вызвать в министерство иностранных дел и европейской интеграции посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны относительно попытки незаконной аннексии Российской Федерацией некоторых территорий Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Добавляется, что МИД Молдавии отказывается признавать результаты прошедших референдумов. Кроме того, министерство подтверждает "поддержку усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии ЛНР и ДНР в состав РФ. В Луганске уточнили, что этап многоуровневой интеграции новых территорий в РФ уже стартовал.

https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821222594.html

https://ria.ru/20220928/referendum-1820184073.html

россия

донецкая народная республика

кишинев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, кишинев, референдумы на освобожденных территориях