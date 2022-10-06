08:56 06.10.2022 (обновлено: 09:05 06.10.2022)
Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии
Посла России в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдавии Олег Васнецов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии для ознакомления с мнением республики о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился вызвать в министерство иностранных дел и европейской интеграции посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны относительно попытки незаконной аннексии Российской Федерацией некоторых территорий Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Добавляется, что МИД Молдавии отказывается признавать результаты прошедших референдумов. Кроме того, министерство подтверждает "поддержку усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии ЛНР и ДНР в состав РФ. В Луганске уточнили, что этап многоуровневой интеграции новых территорий в РФ уже стартовал.
28 сентября, 19:55Молдавия не признала референдумы на освобожденных территориях