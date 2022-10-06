https://ria.ru/20221006/dgtu-1821658646.html

Способ очистки воздуха от строительной пыли нашли в России

Способ очистки воздуха от строительной пыли нашли в России - РИА Новости, 06.10.2022

Способ очистки воздуха от строительной пыли нашли в России

Ученые ДГТУ разработали комплект для отбора проб воздуха и его очистки от пыли, которая образуется при производстве строительных материалов. Результаты... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T07:00

2022-10-06T07:00

2022-10-06T07:00

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ученые ДГТУ разработали комплект для отбора проб воздуха и его очистки от пыли, которая образуется при производстве строительных материалов. Результаты исследования опубликованы в журнале "Безопасность труда в промышленности".На экологию городов влияет множество факторов, но наибольший вклад вносят промышленные предприятия. Производственная деятельность сопровождается использованием природных ресурсов их переработкой, транспортировкой и выбросами, рассказали ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ).Специалисты отметили, что существующие системы пылегазоочистки улавливают сотни тысяч тонн пыли, но огромное количество пыли все же выбрасывается в атмосферу.Ученые ДГТУ создали портативный комплект для отбора проб воздуха и установили фильтрующие материалы, позволяющие выделять и определять долю наиболее опасных для здоровья человека фракций пыли (от 10 до 2,5 мкм), образующихся при производстве строительных материалов. По словам авторов, это позволит оптимизировать параметры пылеулавливающих устройств.Особенность исследований специалистов ДГТУ, по их словам, заключается в том, что при отборе проб производится разделение по размерам частиц. На данном этапе исследований удалось выбрать фильтрующие материалы, позволяющие с определенной степенью достоверности выделять мелкие фракции и производить их количественную оценку.Также ученые отметили, что исследовали загрязнения предприятий строительной отрасли, которые имеют ряд особенностей. Объекты строительства характеризуются сменой мест расположения и могут занимать как огромные территории, так и небольшие площадки непосредственно в жилой застройке. Эти факторы существенно осложняют выполнение исследований по оценке загрязнений воздуха и его очистке."Разработка комплекта, позволяющего осуществлять быстрый отбор проб в различных местах и возможность дифференцирования по размерам частиц пыли позволит выполнять объективную оценку запыленности. Это, в свою очередь, облегчит разработку мероприятий по очистке воздуха в городах", – рассказал Дмитриенко.В рамках первого этапа выполнен большой объем лабораторных исследований, в том числе моделирование процессов пылеобразования, а также микроскопический анализ размеров частиц.На данном этапе основной задачей ученые считают повышение объективности и надежности измерений при отборе проб и количественной оценки загрязнений различных фракций путем микроскопического и статистического анализа.В дальнейшем планируется определение времени осаждения опасных фракций из взвесей и установление факторов, влияющих на этот процесс. Реализация этих этапов исследований позволит производить оценку запыленности опасными фракциями непосредственно на рабочих местах и на близлежащих территориях.

https://ria.ru/20220926/tyumgu-1819010529.html

https://ria.ru/20221005/tyumgu-1821498340.html

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