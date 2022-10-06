https://ria.ru/20221006/deti-1821949978.html

Участников спецоперации на Украине поддержат дети

Участников спецоперации на Украине поддержат дети - РИА Новости, 06.10.2022

Участников спецоперации на Украине поддержат дети

Стартовала акция "Добрые письма", в рамках которой российские дети могут отправлять послания и подарки участникам специальной военной операции, говорится в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:14

2022-10-06T13:14

2022-10-06T13:14

специальная военная операция на украине

российское движение школьников

общество

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стартовала акция "Добрые письма", в рамках которой российские дети могут отправлять послания и подарки участникам специальной военной операции, говорится в сообщении Российского движения детей и молодёжи."Российское движение детей и молодёжи запустило акцию "Добрые письма", в рамках которой российские дети могут писать послания и отправлять подарки участникам специальной военной операции. Дети своими руками создадут открытки, в которых напишут, как сильно они гордятся солдатами и ждут их возвращения в родные города. Также дети передадут сделанные собственными руками подарки", - говорится в сообщении.Отмечается, что письма и подарки от детей будут доставлены участникам специальной военной операции в места дислокации воинских частей силами волонтеров #МЫВМЕСТЕ.Сообщается, что передать письма можно председателям советов региональных отделений Российского движения детей и молодёжи, региональным координаторам Российского движения Школьников и кураторам Всероссийского конкурса "Большая перемена"."Присоединиться к акции желающие могут и онлайн. Достаточно опубликовать письмо поддержки для российских военных в социальных сетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Электронные открытки с обращениями организаторы акции также направят участникам специальной военной операции", - подчеркнули в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221006/pomosch-1821881629.html

https://ria.ru/20221005/uchitel-1821742148.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

российское движение школьников, общество, россия