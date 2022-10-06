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Участников спецоперации на Украине поддержат дети - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/deti-1821949978.html
Участников спецоперации на Украине поддержат дети
Участников спецоперации на Украине поддержат дети - РИА Новости, 06.10.2022
Участников спецоперации на Украине поддержат дети
Стартовала акция "Добрые письма", в рамках которой российские дети могут отправлять послания и подарки участникам специальной военной операции, говорится в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:14
2022-10-06T13:14
специальная военная операция на украине
российское движение школьников
общество
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стартовала акция "Добрые письма", в рамках которой российские дети могут отправлять послания и подарки участникам специальной военной операции, говорится в сообщении Российского движения детей и молодёжи."Российское движение детей и молодёжи запустило акцию "Добрые письма", в рамках которой российские дети могут писать послания и отправлять подарки участникам специальной военной операции. Дети своими руками создадут открытки, в которых напишут, как сильно они гордятся солдатами и ждут их возвращения в родные города. Также дети передадут сделанные собственными руками подарки", - говорится в сообщении.Отмечается, что письма и подарки от детей будут доставлены участникам специальной военной операции в места дислокации воинских частей силами волонтеров #МЫВМЕСТЕ.Сообщается, что передать письма можно председателям советов региональных отделений Российского движения детей и молодёжи, региональным координаторам Российского движения Школьников и кураторам Всероссийского конкурса "Большая перемена"."Присоединиться к акции желающие могут и онлайн. Достаточно опубликовать письмо поддержки для российских военных в социальных сетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Электронные открытки с обращениями организаторы акции также направят участникам специальной военной операции", - подчеркнули в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221006/pomosch-1821881629.html
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российское движение школьников, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Российское движение школьников, Общество, Россия
13:14 06.10.2022
 
Участников спецоперации на Украине поддержат дети

Дети могут отправить послания и подарки участникам спецоперации с акцией "Добрые письма"

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стартовала акция "Добрые письма", в рамках которой российские дети могут отправлять послания и подарки участникам специальной военной операции, говорится в сообщении Российского движения детей и молодёжи.
"Российское движение детей и молодёжи запустило акцию "Добрые письма", в рамках которой российские дети могут писать послания и отправлять подарки участникам специальной военной операции. Дети своими руками создадут открытки, в которых напишут, как сильно они гордятся солдатами и ждут их возвращения в родные города. Также дети передадут сделанные собственными руками подарки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что письма и подарки от детей будут доставлены участникам специальной военной операции в места дислокации воинских частей силами волонтеров #МЫВМЕСТЕ.
Сообщается, что передать письма можно председателям советов региональных отделений Российского движения детей и молодёжи, региональным координаторам Российского движения Школьников и кураторам Всероссийского конкурса "Большая перемена".
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"Присоединиться к акции желающие могут и онлайн. Достаточно опубликовать письмо поддержки для российских военных в социальных сетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Электронные открытки с обращениями организаторы акции также направят участникам специальной военной операции", - подчеркнули в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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