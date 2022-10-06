https://ria.ru/20221006/depo-1821900139.html

Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса

Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса - РИА Новости, 06.10.2022

Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса

В Москве начались работы по устройству перекрытия кровли ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:55

2022-10-06T10:55

2022-10-06T10:55

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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строительство метро в москве

московский метрополитен

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Москве начались работы по устройству перекрытия кровли ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Монолитные работы проводятся в рамках второго этапа строительства электродепо "Южное", предназначенного для техобслуживания и ремонта подвижного состава Замоскворецкой линии метро.Бочкарев напомнил, что общая площадь участка застройки составляет почти 14 гектаров, которые займут 33 здания и сооружения различного производственного назначения.В настоящее время в Москве насчитывается 20 действующих электродепо. В стадии реконструкции и строительства находятся шесть: "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино", "Выхино", "Аминьевское".

https://realty.ria.ru/20220609/elektrodepo-1794161167.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы, метро, строительство метро в москве, московский метрополитен