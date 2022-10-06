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Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса - РИА Новости, 06.10.2022
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Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса
Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса - РИА Новости, 06.10.2022
Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса
В Москве начались работы по устройству перекрытия кровли ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:55
2022-10-06T10:55
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
метро
строительство метро в москве
московский метрополитен
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Москве начались работы по устройству перекрытия кровли ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Монолитные работы проводятся в рамках второго этапа строительства электродепо "Южное", предназначенного для техобслуживания и ремонта подвижного состава Замоскворецкой линии метро.Бочкарев напомнил, что общая площадь участка застройки составляет почти 14 гектаров, которые займут 33 здания и сооружения различного производственного назначения.В настоящее время в Москве насчитывается 20 действующих электродепо. В стадии реконструкции и строительства находятся шесть: "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино", "Выхино", "Аминьевское".
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы, метро, строительство метро в москве, московский метрополитен
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы, Метро, Строительство метро в Москве, Московский метрополитен
10:55 06.10.2022
 

Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЭлектродепо
Электродепо - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Электродепо
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Москве начались работы по устройству перекрытия кровли ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Монолитные работы проводятся в рамках второго этапа строительства электродепо "Южное", предназначенного для техобслуживания и ремонта подвижного состава Замоскворецкой линии метро.
"Готовность металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса оценивается в 60%. Строители приступили к устройству перекрытия из профнастила для будущей кровли. Корпус площадью более 37 тысяч квадратных метров рассчитан на 34 канавы для ремонта и ночного отстоя электропоездов", – уточнил заммэра.
Бочкарев напомнил, что общая площадь участка застройки составляет почти 14 гектаров, которые займут 33 здания и сооружения различного производственного назначения.
В настоящее время в Москве насчитывается 20 действующих электродепо. В стадии реконструкции и строительства находятся шесть: "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино", "Выхино", "Аминьевское".
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Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс МосквыМетроСтроительство метро в МосквеМосковский метрополитен
 
 
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