https://ria.ru/20221006/depo-1821900139.html
Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса
Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса - РИА Новости, 06.10.2022
Бочкарев: в депо "Южное" монтируют перекрытие кровли ремонтного корпуса
В Москве начались работы по устройству перекрытия кровли ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:55
2022-10-06T10:55
2022-10-06T10:55
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
метро
строительство метро в москве
московский метрополитен
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Москве начались работы по устройству перекрытия кровли ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Монолитные работы проводятся в рамках второго этапа строительства электродепо "Южное", предназначенного для техобслуживания и ремонта подвижного состава Замоскворецкой линии метро.Бочкарев напомнил, что общая площадь участка застройки составляет почти 14 гектаров, которые займут 33 здания и сооружения различного производственного назначения.В настоящее время в Москве насчитывается 20 действующих электродепо. В стадии реконструкции и строительства находятся шесть: "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино", "Выхино", "Аминьевское".
https://realty.ria.ru/20220609/elektrodepo-1794161167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы, Метро, Строительство метро в Москве, Московский метрополитен