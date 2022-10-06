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В Госдуме призвали потребовать от Киева базы данных жителей новых регионов - РИА Новости, 06.10.2022
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В Госдуме призвали потребовать от Киева базы данных жителей новых регионов
В Госдуме призвали потребовать от Киева базы данных жителей новых регионов - РИА Новости, 06.10.2022
В Госдуме призвали потребовать от Киева базы данных жителей новых регионов
Необходимо выйти в ООН и потребовать от Киева вернуть все базы данных о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, чтобы обеспечить им все социальные... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:42
2022-10-06T17:52
станислав наумов
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киев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Необходимо выйти в ООН и потребовать от Киева вернуть все базы данных о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, чтобы обеспечить им все социальные преференции, полагающиеся по законодательству РФ, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике (фракция ЛДПР) Станислав Наумов."Я думаю, что нужно выйти в Организацию Обедненных Наций и потребовать от Киева, чтобы вернули все базы данных, чтобы мы могли нормально работать… Это нужно нам для нашего законодательства", - сказал Наумов в ходе круглого стола "Политическая интеграция новых территорий" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить новым гражданам РФ все социальные преференции, в том числе начисление пенсий.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.С присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысяч квадратных километров - это как три Бельгии, две Хорватии или одна Болгария.
https://ria.ru/20221006/medvedev-1821918497.html
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станислав наумов, владимир путин, россия, киев, донецкая народная республика, госдума рф, оон, лдпр
Станислав Наумов, Владимир Путин, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, ООН, ЛДПР
17:42 06.10.2022 (обновлено: 17:52 06.10.2022)
 
В Госдуме призвали потребовать от Киева базы данных жителей новых регионов

В Госдуме предложили потребовать от Киева в ООН все вывезенные базы данных о людях

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Необходимо выйти в ООН и потребовать от Киева вернуть все базы данных о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, чтобы обеспечить им все социальные преференции, полагающиеся по законодательству РФ, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике (фракция ЛДПР) Станислав Наумов.
"Я думаю, что нужно выйти в Организацию Обедненных Наций и потребовать от Киева, чтобы вернули все базы данных, чтобы мы могли нормально работать… Это нужно нам для нашего законодательства", - сказал Наумов в ходе круглого стола "Политическая интеграция новых территорий" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета Единой России Андрей Турчак на заседании генерального совета партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:49
В новых регионах ждут успехов в налаживании мирной жизни, заявил Медведев
По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить новым гражданам РФ все социальные преференции, в том числе начисление пенсий.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
С присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысяч квадратных километров - это как три Бельгии, две Хорватии или одна Болгария.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:45
Медведев: интересы новых регионов в Госдуме представят действующие депутаты
 
Станислав НаумовВладимир ПутинРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФООНЛДПР
 
 
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