17:42 06.10.2022 (обновлено: 17:52 06.10.2022)
В Госдуме призвали потребовать от Киева базы данных жителей новых регионов
В Госдуме предложили потребовать от Киева в ООН все вывезенные базы данных о людях
Стела города Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Необходимо выйти в ООН и потребовать от Киева вернуть все базы данных о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, чтобы обеспечить им все социальные преференции, полагающиеся по законодательству РФ, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике (фракция ЛДПР) Станислав Наумов.
"Я думаю, что нужно выйти в Организацию Обедненных Наций и потребовать от Киева, чтобы вернули все базы данных, чтобы мы могли нормально работать… Это нужно нам для нашего законодательства", - сказал Наумов в ходе круглого стола "Политическая интеграция новых территорий" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить новым гражданам РФ все социальные преференции, в том числе начисление пенсий.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
С присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысяч квадратных километров - это как три Бельгии, две Хорватии или одна Болгария.