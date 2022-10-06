https://ria.ru/20221006/dannye-1822040151.html

В Госдуме призвали потребовать от Киева базы данных жителей новых регионов

В Госдуме призвали потребовать от Киева базы данных жителей новых регионов - РИА Новости, 06.10.2022

В Госдуме призвали потребовать от Киева базы данных жителей новых регионов

Необходимо выйти в ООН и потребовать от Киева вернуть все базы данных о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, чтобы обеспечить им все социальные... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:42

2022-10-06T17:42

2022-10-06T17:52

станислав наумов

владимир путин

россия

киев

донецкая народная республика

госдума рф

оон

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Необходимо выйти в ООН и потребовать от Киева вернуть все базы данных о жителях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, чтобы обеспечить им все социальные преференции, полагающиеся по законодательству РФ, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике (фракция ЛДПР) Станислав Наумов."Я думаю, что нужно выйти в Организацию Обедненных Наций и потребовать от Киева, чтобы вернули все базы данных, чтобы мы могли нормально работать… Это нужно нам для нашего законодательства", - сказал Наумов в ходе круглого стола "Политическая интеграция новых территорий" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить новым гражданам РФ все социальные преференции, в том числе начисление пенсий.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.С присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население России выросло со 145 миллионов примерно до 153-158 миллионов человек, в зависимости от актуальности статистических данных. Территория страны с учетом официальных границ новых регионов увеличилась на 108,8 тысяч квадратных километров - это как три Бельгии, две Хорватии или одна Болгария.

https://ria.ru/20221006/medvedev-1821918497.html

https://ria.ru/20221006/gosduma-1821916689.html

россия

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

станислав наумов, владимир путин, россия, киев, донецкая народная республика, госдума рф, оон, лдпр