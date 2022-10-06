15:45 06.10.2022 (обновлено: 15:50 06.10.2022)
Болтон рассказал, какая Россия нужна США
Экс-советник Белого дома Болтон: США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО
Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО.
"Очевидная стратегическая цель Вашингтона - близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза", - пишет Болтон в издании 19Fortyfive.
Болтон, ранее признавшийся в организации госпереворотов за рубежом, высказался за смену власти в России, якобы ради перспектив мира и безопасности в Европе. Он предложил оказывать помощь "российским диссидентам", которые, по его мнению, должны убедить людей с властью предпринять смену режима.
"Желаемый результат... - власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая конституция", - заявил экс-советник.
На официальных брифингах Белый дом неоднократно утверждал, что не ставит целью смену власти в России. Когда в марте этого дома президент США Джо Байден заявил, что российский лидер "не может оставаться у власти", Вашингтон выступил с разъяснением, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.
Во время телеинтервью в июле Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других частях света, и указал на кропотливый характер такой работы.
Заявление вызвало критику как в России, так и в ряде других стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова экс-советника требуют реакции и разбора, потому что "важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот".
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