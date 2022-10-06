https://ria.ru/20221006/bolton-1821996163.html

Болтон рассказал, какая Россия нужна США

Болтон рассказал, какая Россия нужна США - РИА Новости, 06.10.2022

Болтон рассказал, какая Россия нужна США

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:45

2022-10-06T15:45

2022-10-06T15:50

в мире

джон болтон

джо байден

мария захарова

вашингтон (штат)

сша

россия

нато

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО."Очевидная стратегическая цель Вашингтона - близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза", - пишет Болтон в издании 19Fortyfive.Болтон, ранее признавшийся в организации госпереворотов за рубежом, высказался за смену власти в России, якобы ради перспектив мира и безопасности в Европе. Он предложил оказывать помощь "российским диссидентам", которые, по его мнению, должны убедить людей с властью предпринять смену режима.На официальных брифингах Белый дом неоднократно утверждал, что не ставит целью смену власти в России. Когда в марте этого дома президент США Джо Байден заявил, что российский лидер "не может оставаться у власти", Вашингтон выступил с разъяснением, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.Как утверждает Болтон, тайное проведение мер по смене власти может быть невозможным, но нет необходимости "поднимать шум". Политик также не исключил, что Китай может предпринять дополнительные меры по поддержке Москвы, даже военные.Во время телеинтервью в июле Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других частях света, и указал на кропотливый характер такой работы.Заявление вызвало критику как в России, так и в ряде других стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова экс-советника требуют реакции и разбора, потому что "важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот".МИД Китая назвал слова Болтона подтверждением того, что свержение власти в других государствах стало основой внешней политики США, а в Венесуэле сравнили американские администрации с преступными бандами.

https://ria.ru/20221005/protivnik-1821850262.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820633737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джон болтон, джо байден, мария захарова, вашингтон (штат), сша, россия, нато, мид кнр