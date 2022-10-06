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Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада - РИА Новости, 06.10.2022
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Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада
Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада - РИА Новости, 06.10.2022
Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада
Американская компания по кибераналитике Nisos опубликовала доклад, согласно которому проект "Ролики на разных языках" эффективно обходит попытки Запада... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:37
2022-10-06T19:38
в мире
телеканал rt
маргарита симоньян
журналистика
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американская компания по кибераналитике Nisos опубликовала доклад, согласно которому проект "Ролики на разных языках" эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT.Главред RT Маргарита Симоньян анонсировала запуск проекта в эфире федерального телевидения. Проект "Ролики на разных языках" стартовал в мае. Канал публикует ролики на 18 языках и рассказывает о том, что на самом деле происходит в зоне спецоперации на Украине.Доклад занимает 27 страниц. В нем Telegram-канал "Ролики на разных языках" (@video_languages) называется "новым способом распространения дезинформации"."На видео нет водяных знаков, поэтому идентифицировать их с RT не получается.," — отмечают докладчики Nisos.Жители западных стран приветствовали запуск Telegram-проекта RT "Ролики на разных языках".
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Артем Смирнов
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в мире, телеканал rt, маргарита симоньян, журналистика
В мире, Телеканал RT, Маргарита Симоньян, журналистика
19:37 06.10.2022 (обновлено: 19:38 06.10.2022)
 

Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американская компания по кибераналитике Nisos опубликовала доклад, согласно которому проект "Ролики на разных языках" эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT.
Главред RT Маргарита Симоньян анонсировала запуск проекта в эфире федерального телевидения. Проект "Ролики на разных языках" стартовал в мае. Канал публикует ролики на 18 языках и рассказывает о том, что на самом деле происходит в зоне спецоперации на Украине.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Доклад занимает 27 страниц. В нем Telegram-канал "Ролики на разных языках" (@video_languages) называется "новым способом распространения дезинформации".
"На видео нет водяных знаков, поэтому идентифицировать их с RT не получается.," — отмечают докладчики Nisos.
"Гениальность этого подхода состоит в том, что видео можно скачать прямо из Telegram, это стирает след, по которому пытаются идти исследователи", — заявила Associated Press старший аналитик Nisos Патрисия Бейли.
Жители западных стран приветствовали запуск Telegram-проекта RT "Ролики на разных языках".
 
В миреТелеканал RTМаргарита Симоньянжурналистика
 
 
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