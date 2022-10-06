https://ria.ru/20221006/blokirovki-1822065942.html

Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада

Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада - РИА Новости, 06.10.2022

Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада

Американская компания по кибераналитике Nisos опубликовала доклад, согласно которому проект "Ролики на разных языках" эффективно обходит попытки Запада... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:37

2022-10-06T19:37

2022-10-06T19:38

в мире

телеканал rt

маргарита симоньян

журналистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155690/24/1556902435_0:445:2849:2047_1920x0_80_0_0_79fa969a1533ad2f9bbc3ebe56e13dac.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американская компания по кибераналитике Nisos опубликовала доклад, согласно которому проект "Ролики на разных языках" эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT.Главред RT Маргарита Симоньян анонсировала запуск проекта в эфире федерального телевидения. Проект "Ролики на разных языках" стартовал в мае. Канал публикует ролики на 18 языках и рассказывает о том, что на самом деле происходит в зоне спецоперации на Украине.Доклад занимает 27 страниц. В нем Telegram-канал "Ролики на разных языках" (@video_languages) называется "новым способом распространения дезинформации"."На видео нет водяных знаков, поэтому идентифицировать их с RT не получается.," — отмечают докладчики Nisos.Жители западных стран приветствовали запуск Telegram-проекта RT "Ролики на разных языках".

https://ria.ru/20221004/rt-1821574458.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, телеканал rt, маргарита симоньян, журналистика