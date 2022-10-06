https://ria.ru/20221006/blokirovki-1822065942.html
Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада
Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада - РИА Новости, 06.10.2022
Проект RT "Ролики на разных языках" эффективно обходит блокировки Запада
Американская компания по кибераналитике Nisos опубликовала доклад, согласно которому проект "Ролики на разных языках" эффективно обходит попытки Запада... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:37
2022-10-06T19:37
2022-10-06T19:38
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маргарита симоньян
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американская компания по кибераналитике Nisos опубликовала доклад, согласно которому проект "Ролики на разных языках" эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT.Главред RT Маргарита Симоньян анонсировала запуск проекта в эфире федерального телевидения. Проект "Ролики на разных языках" стартовал в мае. Канал публикует ролики на 18 языках и рассказывает о том, что на самом деле происходит в зоне спецоперации на Украине.Доклад занимает 27 страниц. В нем Telegram-канал "Ролики на разных языках" (@video_languages) называется "новым способом распространения дезинформации"."На видео нет водяных знаков, поэтому идентифицировать их с RT не получается.," — отмечают докладчики Nisos.Жители западных стран приветствовали запуск Telegram-проекта RT "Ролики на разных языках".
https://ria.ru/20221004/rt-1821574458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, телеканал rt, маргарита симоньян, журналистика
В мире, Телеканал RT, Маргарита Симоньян, журналистика