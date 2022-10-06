https://ria.ru/20221006/biblioteka-1821937584.html

Еще одна библиотека в рамках нацпроекта "Культура" открылась в Подмосковье

Еще одна библиотека в рамках нацпроекта "Культура" открылась в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2022

Еще одна библиотека в рамках нацпроекта "Культура" открылась в Подмосковье

Еще одна модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта "Культура", открылась в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:40

2022-10-06T12:40

2022-10-06T12:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ивантеевка

культура

нацпроекты

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Еще одна модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта "Культура", открылась в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области.В рамках модернизации в библиотеке была создана творческая лаборатория, зоны для занятий с дошкольниками и просветительских программ, а также произошла реорганизация пространства."Открывшаяся в Ивантеевке библиотека стала 13 модельной библиотекой в Подмосковье, модернизированной в рамках национального проекта "Культура". В следующем году в рамках этого нацпроекта в регионе появятся еще четыре модельные библиотеки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220429/biblioteki-1786241464.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), ивантеевка, культура, нацпроекты