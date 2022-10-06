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Еще одна библиотека в рамках нацпроекта "Культура" открылась в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221006/biblioteka-1821937584.html
Еще одна библиотека в рамках нацпроекта "Культура" открылась в Подмосковье
Еще одна библиотека в рамках нацпроекта "Культура" открылась в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2022
Еще одна библиотека в рамках нацпроекта "Культура" открылась в Подмосковье
Еще одна модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта "Культура", открылась в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:40
2022-10-06T12:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ивантеевка
культура
нацпроекты
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Еще одна модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта "Культура", открылась в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области.В рамках модернизации в библиотеке была создана творческая лаборатория, зоны для занятий с дошкольниками и просветительских программ, а также произошла реорганизация пространства."Открывшаяся в Ивантеевке библиотека стала 13 модельной библиотекой в Подмосковье, модернизированной в рамках национального проекта "Культура". В следующем году в рамках этого нацпроекта в регионе появятся еще четыре модельные библиотеки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220429/biblioteki-1786241464.html
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московская область (подмосковье), ивантеевка, культура, нацпроекты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Культура, Нацпроекты
12:40 06.10.2022
 

Еще одна библиотека в рамках нацпроекта "Культура" открылась в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области В Ивантеевке в рамках нацпроекта "Культура" открылась 13-я модельная библиотека
В Ивантеевке в рамках нацпроекта Культура открылась 13-я модельная библиотека - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Еще одна модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта "Культура", открылась в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках модернизации в библиотеке была создана творческая лаборатория, зоны для занятий с дошкольниками и просветительских программ, а также произошла реорганизация пространства.
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области В Ивантеевке в рамках нацпроекта "Культура" открылась 13-я модельная библиотека
В Ивантеевке в рамках нацпроекта Культура открылась 13-я модельная библиотека - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
В Ивантеевке в рамках нацпроекта "Культура" открылась 13-я модельная библиотека
"Открывшаяся в Ивантеевке библиотека стала 13 модельной библиотекой в Подмосковье, модернизированной в рамках национального проекта "Культура". В следующем году в рамках этого нацпроекта в регионе появятся еще четыре модельные библиотеки", - говорится в сообщении.
Посетители и сотрудники библиотеки - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 19:16Новости Подмосковья
Модельные библиотеки откроют в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИвантеевкаКультураНацпроекты
 
 
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