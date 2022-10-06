Еще одна библиотека в рамках нацпроекта "Культура" открылась в Подмосковье
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области В Ивантеевке в рамках нацпроекта "Культура" открылась 13-я модельная библиотека
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Еще одна модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта "Культура", открылась в подмосковной Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках модернизации в библиотеке была создана творческая лаборатория, зоны для занятий с дошкольниками и просветительских программ, а также произошла реорганизация пространства.
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области В Ивантеевке в рамках нацпроекта "Культура" открылась 13-я модельная библиотека
В Ивантеевке в рамках нацпроекта "Культура" открылась 13-я модельная библиотека
"Открывшаяся в Ивантеевке библиотека стала 13 модельной библиотекой в Подмосковье, модернизированной в рамках национального проекта "Культура". В следующем году в рамках этого нацпроекта в регионе появятся еще четыре модельные библиотеки", - говорится в сообщении.
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