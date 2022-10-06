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В Германии дошли до "опасной черты" из-за украинских беженцев

В Германии дошли до "опасной черты" из-за украинских беженцев - РИА Новости, 06.10.2022

В Германии дошли до "опасной черты" из-за украинских беженцев

Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T06:15

2022-10-06T06:15

2022-10-06T06:15

в мире

германия

украина

баден-вюртемберг

мвд германии

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев, сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров.Документ, как отмечает издание, был отправлен министру еще в конце сентября. В нем утверждается, что местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и что они находятся в "крайне опасном положении".Большое количество украинских беженцев тяжким бременем ложится на муниципалитеты и их иммиграционные службы, при этом жилья и других ресурсов просто не хватает. Однако число прибывающих увеличивается с каждым днем. "Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты", — сообщают главы местных администраций, призвав федеральные власти не оставлять их на произвол судьбы.По их словам, состояние муниципалитетов сравнимо с "выжатым лимоном". "Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией", — предупреждают бургомистры Баден-Вюртемберга.Как отмечает Suddeutsche Zeitung, похожая ситуация наблюдается и в других частях Германии, все больше муниципалитетов достигают пределов своих возможностей. При этом правительство ФРГ ожидает, что в ближайшие месяцы их число продолжит расти."Каждый, кто бежит к нам от конфликта на Украине, нуждается в нашей помощи. Но нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища", - сообщил Маркус Леве, председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера. По его словам, муниципалитетам, прежде всего, требуется больше денег.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.

https://ria.ru/20221001/bezhenka-1820920324.html

https://realty.ria.ru/20221004/polsha-1821339799.html

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в мире, германия, украина, баден-вюртемберг, мвд германии, управление верховного комиссара оон по делам беженцев