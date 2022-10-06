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В Германии дошли до "опасной черты" из-за украинских беженцев - РИА Новости, 06.10.2022
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В Германии дошли до "опасной черты" из-за украинских беженцев
В Германии дошли до "опасной черты" из-за украинских беженцев - РИА Новости, 06.10.2022
В Германии дошли до "опасной черты" из-за украинских беженцев
Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T06:15
2022-10-06T06:15
в мире
германия
украина
баден-вюртемберг
мвд германии
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев, сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров.Документ, как отмечает издание, был отправлен министру еще в конце сентября. В нем утверждается, что местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и что они находятся в "крайне опасном положении".Большое количество украинских беженцев тяжким бременем ложится на муниципалитеты и их иммиграционные службы, при этом жилья и других ресурсов просто не хватает. Однако число прибывающих увеличивается с каждым днем. "Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты", — сообщают главы местных администраций, призвав федеральные власти не оставлять их на произвол судьбы.По их словам, состояние муниципалитетов сравнимо с "выжатым лимоном". "Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией", — предупреждают бургомистры Баден-Вюртемберга.Как отмечает Suddeutsche Zeitung, похожая ситуация наблюдается и в других частях Германии, все больше муниципалитетов достигают пределов своих возможностей. При этом правительство ФРГ ожидает, что в ближайшие месяцы их число продолжит расти."Каждый, кто бежит к нам от конфликта на Украине, нуждается в нашей помощи. Но нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища", - сообщил Маркус Леве, председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера. По его словам, муниципалитетам, прежде всего, требуется больше денег.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
https://ria.ru/20221001/bezhenka-1820920324.html
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в мире, германия, украина, баден-вюртемберг, мвд германии, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
В мире, Германия, Украина, Баден-Вюртемберг, МВД Германии, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
06:15 06.10.2022
 
В Германии дошли до "опасной черты" из-за украинских беженцев

SZ: наплыв беженцев с Украины доводит немецкие муниципалитеты до "опасной черты"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев, сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров.
Документ, как отмечает издание, был отправлен министру еще в конце сентября. В нем утверждается, что местные администрации исчерпали все возможности помочь беженцам и что они находятся в "крайне опасном положении".
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Большое количество украинских беженцев тяжким бременем ложится на муниципалитеты и их иммиграционные службы, при этом жилья и других ресурсов просто не хватает. Однако число прибывающих увеличивается с каждым днем. "Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты", — сообщают главы местных администраций, призвав федеральные власти не оставлять их на произвол судьбы.
По их словам, состояние муниципалитетов сравнимо с "выжатым лимоном". "Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов как-то справятся с ситуацией", — предупреждают бургомистры Баден-Вюртемберга.
Как отмечает Suddeutsche Zeitung, похожая ситуация наблюдается и в других частях Германии, все больше муниципалитетов достигают пределов своих возможностей. При этом правительство ФРГ ожидает, что в ближайшие месяцы их число продолжит расти.
"Каждый, кто бежит к нам от конфликта на Украине, нуждается в нашей помощи. Но нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища", - сообщил Маркус Леве, председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера. По его словам, муниципалитетам, прежде всего, требуется больше денег.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
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В миреГерманияУкраинаБаден-ВюртембергМВД ГерманииУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 
 
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