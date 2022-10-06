https://ria.ru/20221006/bekmansurov-1821905775.html

Бекмансуров во время стрельбы в вузе любовался собой в зеркале

Бекмансуров во время стрельбы в вузе любовался собой в зеркале - РИА Новости, 06.10.2022

Бекмансуров во время стрельбы в вузе любовался собой в зеркале

Массовый убийца Тимур Бекмансуров во время стрельбы в Пермском госуниверситете любовался своим отражением в зеркале холла, следует из оглашенных обвинителем... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:10

2022-10-06T11:10

2022-10-06T11:23

происшествия

стрельба в пермском госуниверситете

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052849_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_e1709dec9e8fb0f5c898261ff47de133.jpg

ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров во время стрельбы в Пермском госуниверситете любовался своим отражением в зеркале холла, следует из оглашенных обвинителем материалов дела, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.Бекмансуров в день нападения на университет тщательно продумал свой внешний вид: был одет во всё чёрное в стиле милитари, высокие ботинки - берцы, на голове была чёрная каска, в руках ружьё, на теле висели два патронташа."В 11 часов 32 минуты 54 секунды ... на площадке между первым и вторым этажом появляется Бекмансуров, он спускается на первый этаж, подходит к зеркалу, смотрится в него и уходит в направлении холла первого этажа химического корпуса (корпус под номером шесть)", - сообщила представитель прокуратуры.Через несколько минут после этого дорогу Бекмансурову перегородил полицейский Константин Калинин, который потребовал от нападавшего бросить оружие, а после того, как тот не подчинился, выстрелил в него. Так массовый убийца был задержан.По словам гособвинителя, при следственном эксперименте установлено, что на дорогу от железнодорожного вокзала Перми до университета и стрельбу по людям на территории кампуса Бекмансуров потратил 32 минуты.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.В начале сентября начался суд над Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). На этой неделе судом исследуются доказательства по делу.

https://ria.ru/20220929/bekmansurov-1820275561.html

https://ria.ru/20220929/bekmansurov-1820261689.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермь