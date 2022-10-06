https://ria.ru/20221006/bekmansurov-1821905775.html
Бекмансуров во время стрельбы в вузе любовался собой в зеркале
Бекмансуров во время стрельбы в вузе любовался собой в зеркале - РИА Новости, 06.10.2022
Бекмансуров во время стрельбы в вузе любовался собой в зеркале
Массовый убийца Тимур Бекмансуров во время стрельбы в Пермском госуниверситете любовался своим отражением в зеркале холла, следует из оглашенных обвинителем... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:10
2022-10-06T11:10
2022-10-06T11:23
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
пермь
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ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров во время стрельбы в Пермском госуниверситете любовался своим отражением в зеркале холла, следует из оглашенных обвинителем материалов дела, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.Бекмансуров в день нападения на университет тщательно продумал свой внешний вид: был одет во всё чёрное в стиле милитари, высокие ботинки - берцы, на голове была чёрная каска, в руках ружьё, на теле висели два патронташа."В 11 часов 32 минуты 54 секунды ... на площадке между первым и вторым этажом появляется Бекмансуров, он спускается на первый этаж, подходит к зеркалу, смотрится в него и уходит в направлении холла первого этажа химического корпуса (корпус под номером шесть)", - сообщила представитель прокуратуры.Через несколько минут после этого дорогу Бекмансурову перегородил полицейский Константин Калинин, который потребовал от нападавшего бросить оружие, а после того, как тот не подчинился, выстрелил в него. Так массовый убийца был задержан.По словам гособвинителя, при следственном эксперименте установлено, что на дорогу от железнодорожного вокзала Перми до университета и стрельбу по людям на территории кампуса Бекмансуров потратил 32 минуты.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.В начале сентября начался суд над Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). На этой неделе судом исследуются доказательства по делу.
https://ria.ru/20220929/bekmansurov-1820275561.html
https://ria.ru/20220929/bekmansurov-1820261689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермь
Происшествия, Стрельба в Пермском госуниверситете, Пермь
11:10 06.10.2022 (обновлено: 11:23 06.10.2022)
Бекмансуров во время стрельбы в вузе любовался собой в зеркале
Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров любовался собой в зеркале во время ЧП
ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости. Массовый убийца Тимур Бекмансуров во время стрельбы в Пермском госуниверситете любовался своим отражением в зеркале холла, следует из оглашенных обвинителем материалов дела, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.
Бекмансуров в день нападения на университет тщательно продумал свой внешний вид: был одет во всё чёрное в стиле милитари, высокие ботинки - берцы, на голове была чёрная каска, в руках ружьё, на теле висели два патронташа.
"В 11 часов 32 минуты 54 секунды ... на площадке между первым и вторым этажом появляется Бекмансуров, он спускается на первый этаж, подходит к зеркалу, смотрится в него и уходит в направлении холла первого этажа химического корпуса (корпус под номером шесть)", - сообщила представитель прокуратуры.
Через несколько минут после этого дорогу Бекмансурову перегородил полицейский Константин Калинин, который потребовал от нападавшего бросить оружие, а после того, как тот не подчинился, выстрелил в него. Так массовый убийца был задержан.
По словам гособвинителя, при следственном эксперименте установлено, что на дорогу от железнодорожного вокзала Перми
до университета и стрельбу по людям на территории кампуса Бекмансуров потратил 32 минуты.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете
, убив шесть и ранив более двух десятков человек.
В начале сентября начался суд над Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). На этой неделе судом исследуются доказательства по делу.