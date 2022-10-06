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The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за нового "удара" со стороны России - РИА Новости, 06.10.2022
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The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за нового "удара" со стороны России
The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за нового "удара" со стороны России - РИА Новости, 06.10.2022
The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за нового "удара" со стороны России
Президент США Джо Байден чувствует себя глубоко униженным после решения стран ОПЕК и России резко снизить добычу нефти, пишет обозреватель британской газеты The РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:27
2022-10-06T18:45
политика
джо байден
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
россия
сша
саудовская аравия
опек
майкл макфол
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден чувствует себя глубоко униженным после решения стран ОПЕК и России резко снизить добычу нефти, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу.По мнению автора, этот шаг демонстрирует ухудшение отношений Саудовской Аравии с Соединенными Штатами и укрепление связей с Россией."Соглашение о сокращении добычи на два миллиона баррелей в день &lt;…&gt; — это глубокое унижение для Джо Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное", — напомнил колумнист.Эксперты пока точно не могут сказать, каким будет эффект от такого шага картеля, особенно если учесть, что Белый дом может отреагировать контрмерами. Однако уже сейчас очевидно, что государства ОПЕК, в том числе и Саудовская Аравия, противопоставили себя западному альянсу, отмечается в статье.Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол назвал решение Организации стран — экспортеров нефти "недружественным шагом" в отношении Соединенных Штатов.Накануне страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
https://ria.ru/20221006/bayden-1822020999.html
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россия
сша
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политика, джо байден, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), россия, сша, саудовская аравия, опек, майкл макфол
Политика, Джо Байден, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Россия, США, Саудовская Аравия, ОПЕК, Майкл Макфол
18:27 06.10.2022 (обновлено: 18:45 06.10.2022)
 
The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за нового "удара" со стороны России

The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за решения России и ОПЕК сократить добычу нефти

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден чувствует себя глубоко униженным после решения стран ОПЕК и России резко снизить добычу нефти, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу.
По мнению автора, этот шаг демонстрирует ухудшение отношений Саудовской Аравии с Соединенными Штатами и укрепление связей с Россией.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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"Соглашение о сокращении добычи на два миллиона баррелей в день <…> — это глубокое унижение для Джо Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное", — напомнил колумнист.
Эксперты пока точно не могут сказать, каким будет эффект от такого шага картеля, особенно если учесть, что Белый дом может отреагировать контрмерами. Однако уже сейчас очевидно, что государства ОПЕК, в том числе и Саудовская Аравия, противопоставили себя западному альянсу, отмечается в статье.
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол назвал решение Организации стран — экспортеров нефти "недружественным шагом" в отношении Соединенных Штатов.
Накануне страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
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ПолитикаДжо БайденМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)РоссияСШАСаудовская АравияОПЕКМайкл Макфол
 
 
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