https://ria.ru/20221006/bayden-1822051954.html

The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за нового "удара" со стороны России

The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за нового "удара" со стороны России - РИА Новости, 06.10.2022

The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за нового "удара" со стороны России

Президент США Джо Байден чувствует себя глубоко униженным после решения стран ОПЕК и России резко снизить добычу нефти, пишет обозреватель британской газеты The РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:27

2022-10-06T18:27

2022-10-06T18:45

политика

джо байден

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

россия

сша

саудовская аравия

опек

майкл макфол

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден чувствует себя глубоко униженным после решения стран ОПЕК и России резко снизить добычу нефти, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу.По мнению автора, этот шаг демонстрирует ухудшение отношений Саудовской Аравии с Соединенными Штатами и укрепление связей с Россией."Соглашение о сокращении добычи на два миллиона баррелей в день <…> — это глубокое унижение для Джо Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное", — напомнил колумнист.Эксперты пока точно не могут сказать, каким будет эффект от такого шага картеля, особенно если учесть, что Белый дом может отреагировать контрмерами. Однако уже сейчас очевидно, что государства ОПЕК, в том числе и Саудовская Аравия, противопоставили себя западному альянсу, отмечается в статье.Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол назвал решение Организации стран — экспортеров нефти "недружественным шагом" в отношении Соединенных Штатов.Накануне страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.

https://ria.ru/20221006/bayden-1822020999.html

https://ria.ru/20221005/bayden-1821817798.html

россия

сша

саудовская аравия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), россия, сша, саудовская аравия, опек, майкл макфол