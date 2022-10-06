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Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20 - РИА Новости, 06.10.2022
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Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20 - РИА Новости, 06.10.2022
Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Президент США Джо Байден не исключил возможность обсуждения с Владимиром Путиным ситуации на Украине на полях саммита G20. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:33
2022-10-06T18:28
большая двадцатка
в мире
сша
джо байден
владимир путин
бали
украина
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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не исключил возможность обсуждения с Владимиром Путиным ситуации на Украине на полях саммита G20.На соответствующий вопрос журналиста американский лидер ответил: "Посмотрим". Президента цитирует пул Белого дома.Лидерский саммит "Двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие члены объединения выступили против.Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "Двадцатку" и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
https://ria.ru/20220926/g20-1819581497.html
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большая двадцатка, в мире, сша, джо байден, владимир путин, бали, украина
Большая двадцатка, В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Бали, Украина
17:33 06.10.2022 (обновлено: 18:28 06.10.2022)
 
Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20

Президент США Байден не исключил возможной встречи с Путиным на G20

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не исключил возможность обсуждения с Владимиром Путиным ситуации на Украине на полях саммита G20.
На соответствующий вопрос журналиста американский лидер ответил: "Посмотрим". Президента цитирует пул Белого дома.
Лидерский саммит "Двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие члены объединения выступили против.
Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "Двадцатку" и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
Логотип G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 16:42
Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина на саммите G20
 
Большая двадцаткаВ миреСШАДжо БайденВладимир ПутинБалиУкраина
 
 
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