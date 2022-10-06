https://ria.ru/20221006/bayden-1822035403.html

Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20

Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20 - РИА Новости, 06.10.2022

Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20

Президент США Джо Байден не исключил возможность обсуждения с Владимиром Путиным ситуации на Украине на полях саммита G20. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:33

2022-10-06T17:33

2022-10-06T18:28

большая двадцатка

в мире

сша

джо байден

владимир путин

бали

украина

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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не исключил возможность обсуждения с Владимиром Путиным ситуации на Украине на полях саммита G20.На соответствующий вопрос журналиста американский лидер ответил: "Посмотрим". Президента цитирует пул Белого дома.Лидерский саммит "Двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие члены объединения выступили против.Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "Двадцатку" и не допустить ее раскола. Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.

https://ria.ru/20220926/g20-1819581497.html

сша

бали

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

большая двадцатка, в мире, сша, джо байден, владимир путин, бали, украина