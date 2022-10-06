https://ria.ru/20221006/bayden-1822020999.html
Байден запостил свое фото в Twitter и разозлил американцев одной деталью
Байден запостил свое фото в Twitter и разозлил американцев одной деталью - РИА Новости, 06.10.2022
Байден запостил свое фото в Twitter и разозлил американцев одной деталью
Пользователи из США бурно отреагировали на фото главы Белого дома Джо Байдена в Twitter с призывом усовершенствовать страну. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:57
2022-10-06T16:57
2022-10-06T18:30
политика
джо байден
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пользователи из США бурно отреагировали на фото главы Белого дома Джо Байдена в Twitter с призывом усовершенствовать страну.На снимке президент Соединенных Штатов сидит, предположительно, в Chevrolet Corvette C2 Sting Ray 1967 года. Подпись к фотографии гласит: "Забирайтесь внутрь, ребята. Мы строим лучшую Америку"."Убедитесь, что ваши пассажиры поделят с вами счет за бензин по тем ценам, которые я увидел сегодня на заправке", — сыронизировал Uncle M."Прямо сейчас все ужасно. Буквально все. Вы — худший президент за все время", — считает Phil."А он в курсе, что это не электрокар, а машина с бензиновым двигателем?" — задался вопросом один из пользователей."Топливо для моего автомобиля стоит пять долларов за галлон. Это точно не о лучшей Америке", — заметила beth.В последние годы США испытывают серьезный энергетический кризис. Бензин во втором квартале 2022 года стоил около 4,49 доллара за галлон, а в некоторых штатах стоимость горючего достигала пяти долларов. Администрации Байдена пришлось начать рекордные товарные интервенции, чтобы сбить цены. Добиться этого удалось, лишь опустошая стратегические резервы нефти в стране.Как считает экс-президент США Дональд Трамп, демократы сдерживают топливную инфляцию в преддверии осенних выборов, но с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.
https://ria.ru/20221005/ssha-1821730914.html
https://ria.ru/20221005/bayden-1821817798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, джо байден, дональд трамп, сша
Политика, Джо Байден, Дональд Трамп, США
16:57 06.10.2022 (обновлено: 18:30 06.10.2022)
Байден запостил свое фото в Twitter и разозлил американцев одной деталью
Байден запостил свое фото и привел в ярость пользователей Twitter из США
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Пользователи из США бурно отреагировали
на фото главы Белого дома Джо Байдена в Twitter с призывом усовершенствовать страну.
На снимке президент Соединенных Штатов сидит, предположительно, в Chevrolet Corvette C2 Sting Ray 1967 года. Подпись к фотографии гласит: "Забирайтесь внутрь, ребята. Мы строим лучшую Америку".
"Убедитесь, что ваши пассажиры поделят с вами счет за бензин по тем ценам, которые я увидел сегодня на заправке", — сыронизировал Uncle M.
"Уходи, Джо, чтобы мы построили лучшую Америку", — написали в комментариях.
"Прямо сейчас все ужасно. Буквально все. Вы — худший президент за все время", — считает Phil.
"А он в курсе, что это не электрокар, а машина с бензиновым двигателем?" — задался вопросом один из пользователей.
"Топливо для моего автомобиля стоит пять долларов за галлон. Это точно не о лучшей Америке", — заметила beth.
"Байден собрался в очень дорогую поездку на этом пожирателе бензина, но не посмотрел на цены", — отметил участник беседы.
В последние годы США испытывают серьезный энергетический кризис. Бензин во втором квартале 2022 года стоил около 4,49 доллара за галлон, а в некоторых штатах стоимость горючего достигала пяти долларов. Администрации Байдена пришлось начать рекордные товарные интервенции, чтобы сбить цены. Добиться этого удалось, лишь опустошая стратегические резервы нефти в стране.
Как считает экс-президент США Дональд Трамп
, демократы сдерживают топливную инфляцию в преддверии осенних выборов, но с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.