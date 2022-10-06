Рейтинг@Mail.ru
NYT: США потеряли союзника из-за политики Байдена - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/bayden-1822001879.html
NYT: США потеряли союзника из-за политики Байдена
NYT: США потеряли союзника из-за политики Байдена - РИА Новости, 06.10.2022
NYT: США потеряли союзника из-за политики Байдена
Договоренность ОПЕК+ о снижении добычи нефти сигнализирует о провале американского курса на строительство союзнических отношений с Саудовской Аравией, пишет The РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:04
2022-10-06T16:38
в мире
цены на нефть
джо байден
сша
саудовская аравия
санкции в отношении россии
опек
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803263107_0:0:2653:1493_1920x0_80_0_0_970f1e3b4c5266f7980a2e3d43554571.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Договоренность ОПЕК+ о снижении добычи нефти сигнализирует о провале американского курса на строительство союзнических отношений с Саудовской Аравией, пишет The New York Times."Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти — сигнал к тому, что влияние Джо Байдена на своего союзника в Персидском заливе гораздо слабее, чем ему хотелось бы", — говорится в совместной статье корреспондента Дэвида Сангера и главы стамбульского бюро NYT Бена Хаббарда.Журналисты расценили заявление стран-экспортеров как свидетельство провала попыток Вашингтона добиться снижения экспортных доходов Москвы. Кроме того, решение картеля свидетельствует о неспособности Белого дома сделать наследного принца саудовского королевства своим союзником."Действия членов сделки ОПЕК+ подчеркнули вызовы, с которыми столкнулась политика США в условиях риска мировой рецессии, причем именно в тот момент, когда энергетический вопрос стал ключевым на фоне конфликта на Украине", — указывают авторы. Они также обращают внимание на то, что решение нефтяного альянса принято в крайне неудачный для Байдена момент. До промежуточных выборов в США остался всего месяц, а цены на топливо уже пошли вверх. Повышение цен на АЗС может составить до 30 центов за галлон, замечают журналисты.Соглашение стран — экспортеров нефти свидетельствует о конце эпохи, когда лидеры США могли обращаться за помощью к Эр-Рияду, который был готов исполнять их просьбы из желания поддерживать теплые отношения с Вашингтоном, пишет NYT. "Наследный принц ясно дал понять, что хочет отдалиться от США, расширяя внешнеполитические отношения, в особенности с Россией и Китаем", — подытожили авторы материала.Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.Cтраны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html
https://ria.ru/20221006/kritika-1821854110.html
https://ria.ru/20221006/opek-1821979541.html
сша
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803263107_0:0:2653:1989_1920x0_80_0_0_753d79fb3510908f5d7492813b5bf5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, джо байден, сша, саудовская аравия, санкции в отношении россии, опек, россия
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, США, Саудовская Аравия, Санкции в отношении России, ОПЕК, Россия
16:04 06.10.2022 (обновлено: 16:38 06.10.2022)
 
NYT: США потеряли союзника из-за политики Байдена

NYT: Саудовская Аравия вопреки надеждам США поддержала решение ОПЕК+

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Договоренность ОПЕК+ о снижении добычи нефти сигнализирует о провале американского курса на строительство союзнических отношений с Саудовской Аравией, пишет The New York Times.
"Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти — сигнал к тому, что влияние Джо Байдена на своего союзника в Персидском заливе гораздо слабее, чем ему хотелось бы", — говорится в совместной статье корреспондента Дэвида Сангера и главы стамбульского бюро NYT Бена Хаббарда.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 08:00
Запад толкнул Саудовскую Аравию в объятия Москвы
Журналисты расценили заявление стран-экспортеров как свидетельство провала попыток Вашингтона добиться снижения экспортных доходов Москвы. Кроме того, решение картеля свидетельствует о неспособности Белого дома сделать наследного принца саудовского королевства своим союзником.
"Действия членов сделки ОПЕК+ подчеркнули вызовы, с которыми столкнулась политика США в условиях риска мировой рецессии, причем именно в тот момент, когда энергетический вопрос стал ключевым на фоне конфликта на Украине", — указывают авторы.
Они также обращают внимание на то, что решение нефтяного альянса принято в крайне неудачный для Байдена момент. До промежуточных выборов в США остался всего месяц, а цены на топливо уже пошли вверх. Повышение цен на АЗС может составить до 30 центов за галлон, замечают журналисты.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 00:39
Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти
Соглашение стран — экспортеров нефти свидетельствует о конце эпохи, когда лидеры США могли обращаться за помощью к Эр-Рияду, который был готов исполнять их просьбы из желания поддерживать теплые отношения с Вашингтоном, пишет NYT.
"Наследный принц ясно дал понять, что хочет отдалиться от США, расширяя внешнеполитические отношения, в особенности с Россией и Китаем", — подытожили авторы материала.
Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.
Cтраны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
Журналисты у штаб-квартиры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 14:51
Китайцы пришли в восторг от решения ОПЕК+ по добыче нефти
 
В миреЦены на нефтьДжо БайденСШАСаудовская АравияСанкции в отношении РоссииОПЕКРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала