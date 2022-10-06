https://ria.ru/20221006/bayden-1822001879.html

NYT: США потеряли союзника из-за политики Байдена

NYT: США потеряли союзника из-за политики Байдена - РИА Новости, 06.10.2022

NYT: США потеряли союзника из-за политики Байдена

Договоренность ОПЕК+ о снижении добычи нефти сигнализирует о провале американского курса на строительство союзнических отношений с Саудовской Аравией, пишет The РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:04

2022-10-06T16:04

2022-10-06T16:38

в мире

цены на нефть

джо байден

сша

саудовская аравия

санкции в отношении россии

опек

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Договоренность ОПЕК+ о снижении добычи нефти сигнализирует о провале американского курса на строительство союзнических отношений с Саудовской Аравией, пишет The New York Times."Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти — сигнал к тому, что влияние Джо Байдена на своего союзника в Персидском заливе гораздо слабее, чем ему хотелось бы", — говорится в совместной статье корреспондента Дэвида Сангера и главы стамбульского бюро NYT Бена Хаббарда.Журналисты расценили заявление стран-экспортеров как свидетельство провала попыток Вашингтона добиться снижения экспортных доходов Москвы. Кроме того, решение картеля свидетельствует о неспособности Белого дома сделать наследного принца саудовского королевства своим союзником."Действия членов сделки ОПЕК+ подчеркнули вызовы, с которыми столкнулась политика США в условиях риска мировой рецессии, причем именно в тот момент, когда энергетический вопрос стал ключевым на фоне конфликта на Украине", — указывают авторы. Они также обращают внимание на то, что решение нефтяного альянса принято в крайне неудачный для Байдена момент. До промежуточных выборов в США остался всего месяц, а цены на топливо уже пошли вверх. Повышение цен на АЗС может составить до 30 центов за галлон, замечают журналисты.Соглашение стран — экспортеров нефти свидетельствует о конце эпохи, когда лидеры США могли обращаться за помощью к Эр-Рияду, который был готов исполнять их просьбы из желания поддерживать теплые отношения с Вашингтоном, пишет NYT. "Наследный принц ясно дал понять, что хочет отдалиться от США, расширяя внешнеполитические отношения, в особенности с Россией и Китаем", — подытожили авторы материала.Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.Cтраны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

https://ria.ru/20221006/kritika-1821854110.html

https://ria.ru/20221006/opek-1821979541.html

сша

саудовская аравия

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, цены на нефть, джо байден, сша, саудовская аравия, санкции в отношении россии, опек, россия