16:04 06.10.2022 (обновлено: 16:38 06.10.2022)
NYT: США потеряли союзника из-за политики Байдена
NYT: Саудовская Аравия вопреки надеждам США поддержала решение ОПЕК+
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Договоренность ОПЕК+ о снижении добычи нефти сигнализирует о провале американского курса на строительство союзнических отношений с Саудовской Аравией, пишет The New York Times.
"Решение ОПЕК+ снизить добычу нефти — сигнал к тому, что влияние Джо Байдена на своего союзника в Персидском заливе гораздо слабее, чем ему хотелось бы", — говорится в совместной статье корреспондента Дэвида Сангера и главы стамбульского бюро NYT Бена Хаббарда.
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Журналисты расценили заявление стран-экспортеров как свидетельство провала попыток Вашингтона добиться снижения экспортных доходов Москвы. Кроме того, решение картеля свидетельствует о неспособности Белого дома сделать наследного принца саудовского королевства своим союзником.
"Действия членов сделки ОПЕК+ подчеркнули вызовы, с которыми столкнулась политика США в условиях риска мировой рецессии, причем именно в тот момент, когда энергетический вопрос стал ключевым на фоне конфликта на Украине", — указывают авторы.
Они также обращают внимание на то, что решение нефтяного альянса принято в крайне неудачный для Байдена момент. До промежуточных выборов в США остался всего месяц, а цены на топливо уже пошли вверх. Повышение цен на АЗС может составить до 30 центов за галлон, замечают журналисты.
Соглашение стран — экспортеров нефти свидетельствует о конце эпохи, когда лидеры США могли обращаться за помощью к Эр-Рияду, который был готов исполнять их просьбы из желания поддерживать теплые отношения с Вашингтоном, пишет NYT.
"Наследный принц ясно дал понять, что хочет отдалиться от США, расширяя внешнеполитические отношения, в особенности с Россией и Китаем", — подытожили авторы материала.
Многочисленные ограничения против России, установленные западными странами, спровоцировали рекордную инфляцию и рост цен на топливо в них самих. Для стабилизации ситуации Джо Байден совершил в июле визит на Ближний Восток, в рамках которого посетил Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+. Американский президент просил увеличить добычу и поставки нефти странами Персидского залива.
Cтраны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.