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Читателей Daily Mail шокировала ненормативная лексика Байдена - РИА Новости, 06.10.2022
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Читателей Daily Mail шокировала ненормативная лексика Байдена
Читателей Daily Mail шокировала ненормативная лексика Байдена - РИА Новости, 06.10.2022
Читателей Daily Mail шокировала ненормативная лексика Байдена
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за использование ненормативной лексики. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:47
2022-10-06T12:36
в мире
джо байден
сша
флорида
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за использование ненормативной лексики.Во время общения с мэром Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи американский лидер заявил, что его никто не сможет одолеть, использовав при этом нецензурное выражение."Сонный Джо понятия не имеет, где он находится и что он делает", — отметил Sdsurfers."У Байдена нет ни нрава, ни мужества, ни угрызений совести, он нехороший человек. Все в нем кричит о бесчестности и безбожии", — написал Parker7401."Никому не одолеть Байдена? Напыщенный мерзавец", — прокомментировал zagnut."Джо Байден — позор для своей страны, для своей должности и для католической церкви, приверженцем которой он себя объявляет", — пожаловался Christian."Маразм Джо Байдена набирает обороты", — пошутил Bon Jeffrey."Он не более чем главарь мафии", — написал Dwanne1."Нет ничего более позорного, чем 80-летний старик, пытающийся казаться крутым парнем", — подытожила Lesley Lesley.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки. Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20221006/bayden-1821862466.html
https://ria.ru/20221005/bayden-1821612126.html
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в мире, джо байден, сша, флорида
В мире, Джо Байден, США, Флорида
10:47 06.10.2022 (обновлено: 12:36 06.10.2022)
 
Читателей Daily Mail шокировала ненормативная лексика Байдена

Читатели Daily Mail раскритиковали Байдена за его грубое высказывание

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в городе Форт Мэйерс Бич. 5 октября 2022
Президент США Джо Байден в городе Форт Мэйерс Бич. 5 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в городе Форт Мэйерс Бич. 5 октября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за использование ненормативной лексики.
Во время общения с мэром Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи американский лидер заявил, что его никто не сможет одолеть, использовав при этом нецензурное выражение.
"Сонный Джо понятия не имеет, где он находится и что он делает", — отметил Sdsurfers.
"У Байдена нет ни нрава, ни мужества, ни угрызений совести, он нехороший человек. Все в нем кричит о бесчестности и безбожии", — написал Parker7401.
Президент США Джо Байден и мэр Форт Мэйерс Бич Рэй Мерфи. 5 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
04:29
Байден выругался во включенный микрофон
"Никому не одолеть Байдена? Напыщенный мерзавец", — прокомментировал zagnut.
"Джо Байден — позор для своей страны, для своей должности и для католической церкви, приверженцем которой он себя объявляет", — пожаловался Christian.
"Маразм Джо Байдена набирает обороты", — пошутил Bon Jeffrey.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 09:33
Решение Байдена по Украине вывело американцев из себя
"Он не более чем главарь мафии", — написал Dwanne1.
"Нет ничего более позорного, чем 80-летний старик, пытающийся казаться крутым парнем", — подытожила Lesley Lesley.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки. Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
04:19
В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+
 
В миреДжо БайденСШАФлорида
 
 
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