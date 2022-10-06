https://ria.ru/20221006/bayden-1821899157.html
Читателей Daily Mail шокировала ненормативная лексика Байдена
Читателей Daily Mail шокировала ненормативная лексика Байдена - РИА Новости, 06.10.2022
Читателей Daily Mail шокировала ненормативная лексика Байдена
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за использование ненормативной лексики. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:47
2022-10-06T10:47
2022-10-06T12:36
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за использование ненормативной лексики.Во время общения с мэром Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи американский лидер заявил, что его никто не сможет одолеть, использовав при этом нецензурное выражение."Сонный Джо понятия не имеет, где он находится и что он делает", — отметил Sdsurfers."У Байдена нет ни нрава, ни мужества, ни угрызений совести, он нехороший человек. Все в нем кричит о бесчестности и безбожии", — написал Parker7401."Никому не одолеть Байдена? Напыщенный мерзавец", — прокомментировал zagnut."Джо Байден — позор для своей страны, для своей должности и для католической церкви, приверженцем которой он себя объявляет", — пожаловался Christian."Маразм Джо Байдена набирает обороты", — пошутил Bon Jeffrey."Он не более чем главарь мафии", — написал Dwanne1."Нет ничего более позорного, чем 80-летний старик, пытающийся казаться крутым парнем", — подытожила Lesley Lesley.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки. Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20221006/bayden-1821862466.html
https://ria.ru/20221005/bayden-1821612126.html
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в мире, джо байден, сша, флорида
В мире, Джо Байден, США, Флорида
10:47 06.10.2022 (обновлено: 12:36 06.10.2022)
Читателей Daily Mail шокировала ненормативная лексика Байдена
Читатели Daily Mail раскритиковали Байдена за его грубое высказывание
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
раскритиковали президента США Джо Байдена за использование ненормативной лексики.
Во время общения с мэром Форт Мэйерс Бич Рэем Мерфи американский лидер заявил, что его никто не сможет одолеть, использовав при этом нецензурное выражение.
"Сонный Джо понятия не имеет, где он находится и что он делает", — отметил Sdsurfers.
"У Байдена нет ни нрава, ни мужества, ни угрызений совести, он нехороший человек. Все в нем кричит о бесчестности и безбожии", — написал Parker7401.
"Никому не одолеть Байдена? Напыщенный мерзавец", — прокомментировал zagnut.
"Джо Байден — позор для своей страны, для своей должности и для католической церкви, приверженцем которой он себя объявляет", — пожаловался Christian.
"Маразм Джо Байдена набирает обороты", — пошутил Bon Jeffrey.
"Он не более чем главарь мафии", — написал Dwanne1.
"Нет ничего более позорного, чем 80-летний старик, пытающийся казаться крутым парнем", — подытожила Lesley Lesley.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки. Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис
, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.