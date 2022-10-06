https://ria.ru/20221006/bayden-1821862466.html
Байден выругался во включенный микрофон
Байден выругался во включенный микрофон - РИА Новости, 06.10.2022
Байден выругался во включенный микрофон
Президент США Джо Байден использовал ненормативную лексику в ходе общения с чиновником во Флориде. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T04:29
2022-10-06T04:29
2022-10-06T12:31
в мире
джо байден
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флорида
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал ненормативную лексику в ходе общения с чиновником во Флориде."Никому не одолеть Байдена", - рассказал президент мэру Форт Мэйерс Бич Рэю Мерфи.Президент при этом использовал непечатное выражение.С чиновником он обменялся репликами после выступления о предпринимаемых властями мерах для помощи пострадавшим от урагана "Иан", их разговор попал на трансляцию американских телеканалов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221001/bayden-1820914712.html
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в мире, джо байден, сша, флорида
В мире, Джо Байден, США, Флорида
04:29 06.10.2022 (обновлено: 12:31 06.10.2022)
Байден выругался во включенный микрофон
Президент США Джо Байден выругался в ходе общения с чиновником во Флориде