https://ria.ru/20221006/bayden-1821862466.html

Байден выругался во включенный микрофон

Байден выругался во включенный микрофон - РИА Новости, 06.10.2022

Байден выругался во включенный микрофон

Президент США Джо Байден использовал ненормативную лексику в ходе общения с чиновником во Флориде. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T04:29

2022-10-06T04:29

2022-10-06T12:31

в мире

джо байден

сша

флорида

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал ненормативную лексику в ходе общения с чиновником во Флориде."Никому не одолеть Байдена", - рассказал президент мэру Форт Мэйерс Бич Рэю Мерфи.Президент при этом использовал непечатное выражение.С чиновником он обменялся репликами после выступления о предпринимаемых властями мерах для помощи пострадавшим от урагана "Иан", их разговор попал на трансляцию американских телеканалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221001/bayden-1820914712.html

сша

флорида

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в мире, джо байден, сша, флорида