Рейтинг@Mail.ru
Байден выругался во включенный микрофон - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/bayden-1821862466.html
Байден выругался во включенный микрофон
Байден выругался во включенный микрофон - РИА Новости, 06.10.2022
Байден выругался во включенный микрофон
Президент США Джо Байден использовал ненормативную лексику в ходе общения с чиновником во Флориде. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T04:29
2022-10-06T12:31
в мире
джо байден
сша
флорида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821933508_0:0:1527:860_1920x0_80_0_0_c52dfcf5f0e58adab38606fe0f969e10.jpg
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал ненормативную лексику в ходе общения с чиновником во Флориде."Никому не одолеть Байдена", - рассказал президент мэру Форт Мэйерс Бич Рэю Мерфи.Президент при этом использовал непечатное выражение.С чиновником он обменялся репликами после выступления о предпринимаемых властями мерах для помощи пострадавшим от урагана "Иан", их разговор попал на трансляцию американских телеканалов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221001/bayden-1820914712.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821933508_0:0:1353:1015_1920x0_80_0_0_4e7cddd683369dcb24a43a4113a33586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, флорида
В мире, Джо Байден, США, Флорида
04:29 06.10.2022 (обновлено: 12:31 06.10.2022)
 
Байден выругался во включенный микрофон

Президент США Джо Байден выругался в ходе общения с чиновником во Флориде

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Джо Байден и мэр Форт Мэйерс Бич Рэй Мерфи. 5 октября 2022
 Президент США Джо Байден и мэр Форт Мэйерс Бич Рэй Мерфи. 5 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и мэр Форт Мэйерс Бич Рэй Мерфи. 5 октября 2022
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал ненормативную лексику в ходе общения с чиновником во Флориде.
"Никому не одолеть Байдена", - рассказал президент мэру Форт Мэйерс Бич Рэю Мерфи.
Президент при этом использовал непечатное выражение.
С чиновником он обменялся репликами после выступления о предпринимаемых властями мерах для помощи пострадавшим от урагана "Иан", их разговор попал на трансляцию американских телеканалов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 21:39В мире
WP: поведение Байдена ставит под вопрос возможность его переизбрания
 
В миреДжо БайденСШАФлорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала