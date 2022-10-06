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Айтишникам с бронью разъяснили, что делать при получении повестки - РИА Новости, 06.10.2022
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Айтишникам с бронью разъяснили, что делать при получении повестки
Айтишникам с бронью разъяснили, что делать при получении повестки - РИА Новости, 06.10.2022
Айтишникам с бронью разъяснили, что делать при получении повестки
Получившие повестки сотрудники предприятий из приоритетных высокотехнологичных отраслей, которым положена отсрочка от мобилизации, должны пойти в военкомат с... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:01
2022-10-06T12:01
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Получившие повестки сотрудники предприятий из приоритетных высокотехнологичных отраслей, которым положена отсрочка от мобилизации, должны пойти в военкомат с документами с места работы, а также дипломом о высшем образовании, сообщили на портале Объясняем.рф."Что делать, если сотрудник аккредитованной ИТ-компании, соответствующий требованиям отсрочки, получил повестку? Лично обратиться в военкомат, взяв с собой дополнительно для предъявления (перечень документов - прим. ред.)", - сообщили на портале.С собой следует взять справку с места работы за подписью гендиректора или уполномоченного им лица о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; оригинал или заверенную копию трудового договора; выписку из реестра о государственной аккредитации компании, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом; диплом о высшем образовании.Минобороны ранее сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908422.html
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частичная мобилизация в россии, россия, общество
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
12:01 06.10.2022
 
Айтишникам с бронью разъяснили, что делать при получении повестки

"Объясняем.рф": получивший повестку айтишник с бронью должен обратиться в военкомат

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Получившие повестки сотрудники предприятий из приоритетных высокотехнологичных отраслей, которым положена отсрочка от мобилизации, должны пойти в военкомат с документами с места работы, а также дипломом о высшем образовании, сообщили на портале Объясняем.рф.
"Что делать, если сотрудник аккредитованной ИТ-компании, соответствующий требованиям отсрочки, получил повестку? Лично обратиться в военкомат, взяв с собой дополнительно для предъявления (перечень документов - прим. ред.)", - сообщили на портале.
С собой следует взять справку с места работы за подписью гендиректора или уполномоченного им лица о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; оригинал или заверенную копию трудового договора; выписку из реестра о государственной аккредитации компании, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом; диплом о высшем образовании.
Минобороны ранее сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:18Специальная военная операция на Украине
В Госдуму внесли проект о критериях для частичной мобилизации
 
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