Айтишникам с бронью разъяснили, что делать при получении повестки
"Объясняем.рф": получивший повестку айтишник с бронью должен обратиться в военкомат
Частичная мобилизация в России. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Получившие повестки сотрудники предприятий из приоритетных высокотехнологичных отраслей, которым положена отсрочка от мобилизации, должны пойти в военкомат с документами с места работы, а также дипломом о высшем образовании, сообщили на портале Объясняем.рф.
"Что делать, если сотрудник аккредитованной ИТ-компании, соответствующий требованиям отсрочки, получил повестку? Лично обратиться в военкомат, взяв с собой дополнительно для предъявления (перечень документов - прим. ред.)", - сообщили на портале.
С собой следует взять справку с места работы за подписью гендиректора или уполномоченного им лица о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; оригинал или заверенную копию трудового договора; выписку из реестра о государственной аккредитации компании, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом; диплом о высшем образовании.
Минобороны ранее сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.