https://ria.ru/20221006/aytishnik-1821922777.html

Айтишникам с бронью разъяснили, что делать при получении повестки

Айтишникам с бронью разъяснили, что делать при получении повестки - РИА Новости, 06.10.2022

Айтишникам с бронью разъяснили, что делать при получении повестки

Получившие повестки сотрудники предприятий из приоритетных высокотехнологичных отраслей, которым положена отсрочка от мобилизации, должны пойти в военкомат с... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:01

2022-10-06T12:01

2022-10-06T12:01

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Получившие повестки сотрудники предприятий из приоритетных высокотехнологичных отраслей, которым положена отсрочка от мобилизации, должны пойти в военкомат с документами с места работы, а также дипломом о высшем образовании, сообщили на портале Объясняем.рф."Что делать, если сотрудник аккредитованной ИТ-компании, соответствующий требованиям отсрочки, получил повестку? Лично обратиться в военкомат, взяв с собой дополнительно для предъявления (перечень документов - прим. ред.)", - сообщили на портале.С собой следует взять справку с места работы за подписью гендиректора или уполномоченного им лица о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; оригинал или заверенную копию трудового договора; выписку из реестра о государственной аккредитации компании, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом; диплом о высшем образовании.Минобороны ранее сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908422.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, общество