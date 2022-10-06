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Продажи легковых автомобилей в сентябре упали почти до 60 процентов - РИА Новости, 06.10.2022
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Продажи легковых автомобилей в сентябре упали почти до 60 процентов
Продажи легковых автомобилей в сентябре упали почти до 60 процентов - РИА Новости, 06.10.2022
Продажи легковых автомобилей в сентябре упали почти до 60 процентов
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в сентябре снизились на 59,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:39
2022-10-06T14:39
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в сентябре снизились на 59,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 46,7 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)."В сентябре 2022 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 59,6% по сравнению с сентябрем 2021 года, или на 68 901 штуку, продажи составили 46 698 автомобилей", - отмечается в сообщении.При этом за девять месяцев 2022 года продажи упали на 59,8%, до 506,7 тысячи штук. Среди них 52,9 тысячи легких коммерческих автомобилей (+10,4%), 242,7 тысячи внедорожников (+47,9%), 3,9 тысячи пикапов (+0,8%) и 333 электромобиляПо данным ассоциации, лидером на авторынке РФ в сентябре традиционно остается "АвтоВАЗ" - 20,6 тысячи (+20%). На втором месте - южнокорейский Hyundai с результатом 3,9 тысячи проданных автомобилей (-71%). Третье место занимает отечественная "Группа ГАЗ" - 3,8 тысячи машин (-27%). Следом идут китайский Haval - 3,4 тысячи проданных в сентябре автомобилей (-2%) и Kia - почти 3,3 тысячи машин (-81%).
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экономика, россия, авто, автоваз
Экономика, Россия, Авто, АвтоВАЗ
14:39 06.10.2022
 
Продажи легковых автомобилей в сентябре упали почти до 60 процентов

Продажи легковых автомобилей и LCV в России в сентябре упали на 59,6%, до 46,7 тысяч машин

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Автомобили в автосалоне . Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в сентябре снизились на 59,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 46,7 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
"В сентябре 2022 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 59,6% по сравнению с сентябрем 2021 года, или на 68 901 штуку, продажи составили 46 698 автомобилей", - отмечается в сообщении.
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При этом за девять месяцев 2022 года продажи упали на 59,8%, до 506,7 тысячи штук. Среди них 52,9 тысячи легких коммерческих автомобилей (+10,4%), 242,7 тысячи внедорожников (+47,9%), 3,9 тысячи пикапов (+0,8%) и 333 электромобиля
По данным ассоциации, лидером на авторынке РФ в сентябре традиционно остается "АвтоВАЗ" - 20,6 тысячи (+20%). На втором месте - южнокорейский Hyundai с результатом 3,9 тысячи проданных автомобилей (-71%). Третье место занимает отечественная "Группа ГАЗ" - 3,8 тысячи машин (-27%). Следом идут китайский Haval - 3,4 тысячи проданных в сентябре автомобилей (-2%) и Kia - почти 3,3 тысячи машин (-81%).
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