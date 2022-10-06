https://ria.ru/20221006/atom-1822051498.html
Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома
Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома - РИА Новости, 06.10.2022
Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома
Евросоюз заявил, что новые санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:25
2022-10-06T18:25
2022-10-06T18:45
россия
евросоюз
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санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз заявил, что новые санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале.ЕС в четверг ввел восьмой пакет антироссийских санкций, куда вошли новые экономические ограничения и расширенный список персональных санкций."ЕС твердо намерен избегать угроз для ядерной безопасности. В связи с этим никакие меры настоящего регламента не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов, сотрудничества в ядерной сфере", - говорится в документе.Санкции также не затрагивают проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию обслуживание новых объектов, поставку топлива для них.Ранее ЕС ввел санкции на ряд услуг, в том инжиниринговых и информационных, для российских компаний.
https://ria.ru/20221006/matvienko-1821980175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
18:25 06.10.2022 (обновлено: 18:45 06.10.2022)
Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома
Санкции ЕС не затрагивают никакие аспекты сотрудничества с Россией в области мирного атома
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз заявил, что новые санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале.
ЕС в четверг ввел восьмой пакет антироссийских санкций, куда вошли новые экономические ограничения и расширенный список персональных санкций.
"ЕС твердо намерен избегать угроз для ядерной безопасности. В связи с этим никакие меры настоящего регламента не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов, сотрудничества в ядерной сфере", - говорится в документе.
Санкции также не затрагивают проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию обслуживание новых объектов, поставку топлива для них.
Ранее ЕС ввел санкции на ряд услуг, в том инжиниринговых и информационных, для российских компаний.