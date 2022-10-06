https://ria.ru/20221006/atom-1822051498.html

Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома

Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома - РИА Новости, 06.10.2022

Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома

Евросоюз заявил, что новые санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:25

2022-10-06T18:25

2022-10-06T18:45

россия

евросоюз

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз заявил, что новые санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале.ЕС в четверг ввел восьмой пакет антироссийских санкций, куда вошли новые экономические ограничения и расширенный список персональных санкций."ЕС твердо намерен избегать угроз для ядерной безопасности. В связи с этим никакие меры настоящего регламента не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов, сотрудничества в ядерной сфере", - говорится в документе.Санкции также не затрагивают проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию обслуживание новых объектов, поставку топлива для них.Ранее ЕС ввел санкции на ряд услуг, в том инжиниринговых и информационных, для российских компаний.

https://ria.ru/20221006/matvienko-1821980175.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии