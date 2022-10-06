Рейтинг@Mail.ru
Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/atom-1822051498.html
Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома
Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома - РИА Новости, 06.10.2022
Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома
Евросоюз заявил, что новые санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:25
2022-10-06T18:45
россия
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз заявил, что новые санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале.ЕС в четверг ввел восьмой пакет антироссийских санкций, куда вошли новые экономические ограничения и расширенный список персональных санкций."ЕС твердо намерен избегать угроз для ядерной безопасности. В связи с этим никакие меры настоящего регламента не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов, сотрудничества в ядерной сфере", - говорится в документе.Санкции также не затрагивают проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию обслуживание новых объектов, поставку топлива для них.Ранее ЕС ввел санкции на ряд услуг, в том инжиниринговых и информационных, для российских компаний.
https://ria.ru/20221006/matvienko-1821980175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
18:25 06.10.2022 (обновлено: 18:45 06.10.2022)
 
Санкции ЕС не затронули сотрудничество с Россией в области мирного атома

Санкции ЕС не затрагивают никакие аспекты сотрудничества с Россией в области мирного атома

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз заявил, что новые санкции против России ни в какой мере не затрагивают сотрудничество в области мирного атома, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале.
ЕС в четверг ввел восьмой пакет антироссийских санкций, куда вошли новые экономические ограничения и расширенный список персональных санкций.
"ЕС твердо намерен избегать угроз для ядерной безопасности. В связи с этим никакие меры настоящего регламента не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов, сотрудничества в ядерной сфере", - говорится в документе.
Санкции также не затрагивают проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию обслуживание новых объектов, поставку топлива для них.
Ранее ЕС ввел санкции на ряд услуг, в том инжиниринговых и информационных, для российских компаний.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
14:53
Матвиенко объяснила, почему Запад заговорил о ядерной "угрозе" от России
 
РоссияЕвросоюзВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала