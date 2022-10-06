https://ria.ru/20221006/alkogol-1821870913.html

В России выросло производство алкоголя

В России выросло производство алкоголя - РИА Новости, 06.10.2022

В России выросло производство алкоголя

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по сентябрь 2022 года выросло в России на 12,3%... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:13

2022-10-06T08:13

2022-10-06T08:13

экономика

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по сентябрь 2022 года выросло в России на 12,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 137,852 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.В сентябре текущего года производство составило 19,866 миллиона дал, что на 15% больше, чем в августе.При этом производство водки за 9 месяцев выросло на 8,8%, до 58,211 миллиона дал, а в сентябре к последнему месяцу лета - на 22,7%, до 8,232 миллиона. Коньячные предприятия в прошлом месяце выпустили 746,1 тысячу дал, что на 13,8% больше, чем в августе. За 9 месяцев производство со стороны коньячных предприятий выросло на 17,7%, до 6,336 миллиона дал.Производство винодельческой продукции в сентябре к августу возросло на 12,6%, до 6,833 миллиона дал, за 9 месяцев к аналогичному периоду прошлого года - на 6,1%, до 44,862 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за 9 месяцев вырос на 27,6%, до 9,415 миллиона дал, а в сентябре - на 22,2%, до 1,884 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин - на 449,9% год к году, но в сентябре лишь на 0,7%.Слабоалкогольной продукции в сентябре было произведено 1,941 миллиона дал, что на 7,6% больше, чем в августе. За 9 месяцев производство выросло на 38,8%, до 13,321 миллиона дал.

https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)