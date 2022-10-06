https://ria.ru/20221006/alkogol-1821870913.html
В России выросло производство алкоголя
В России выросло производство алкоголя - РИА Новости, 06.10.2022
В России выросло производство алкоголя
Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по сентябрь 2022 года выросло в России на 12,3%... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:13
2022-10-06T08:13
2022-10-06T08:13
экономика
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568731493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_bfff0a12e91b039d9d462024cecc1474.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по сентябрь 2022 года выросло в России на 12,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 137,852 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.В сентябре текущего года производство составило 19,866 миллиона дал, что на 15% больше, чем в августе.При этом производство водки за 9 месяцев выросло на 8,8%, до 58,211 миллиона дал, а в сентябре к последнему месяцу лета - на 22,7%, до 8,232 миллиона. Коньячные предприятия в прошлом месяце выпустили 746,1 тысячу дал, что на 13,8% больше, чем в августе. За 9 месяцев производство со стороны коньячных предприятий выросло на 17,7%, до 6,336 миллиона дал.Производство винодельческой продукции в сентябре к августу возросло на 12,6%, до 6,833 миллиона дал, за 9 месяцев к аналогичному периоду прошлого года - на 6,1%, до 44,862 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за 9 месяцев вырос на 27,6%, до 9,415 миллиона дал, а в сентябре - на 22,2%, до 1,884 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин - на 449,9% год к году, но в сентябре лишь на 0,7%.Слабоалкогольной продукции в сентябре было произведено 1,941 миллиона дал, что на 7,6% больше, чем в августе. За 9 месяцев производство выросло на 38,8%, до 13,321 миллиона дал.
https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568731493_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_18df8529486f95f7821e93a154491a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
Экономика, Россия, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
В России выросло производство алкоголя
Росалкогольрегулирование: производство алкоголя за девять месяцев выросло на 12,3 процента
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по сентябрь 2022 года выросло в России на 12,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 137,852 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.
В сентябре текущего года производство составило 19,866 миллиона дал, что на 15% больше, чем в августе.
При этом производство водки за 9 месяцев выросло на 8,8%, до 58,211 миллиона дал, а в сентябре к последнему месяцу лета - на 22,7%, до 8,232 миллиона. Коньячные предприятия в прошлом месяце выпустили 746,1 тысячу дал, что на 13,8% больше, чем в августе. За 9 месяцев производство со стороны коньячных предприятий выросло на 17,7%, до 6,336 миллиона дал.
Производство винодельческой продукции в сентябре к августу возросло на 12,6%, до 6,833 миллиона дал, за 9 месяцев к аналогичному периоду прошлого года - на 6,1%, до 44,862 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за 9 месяцев вырос на 27,6%, до 9,415 миллиона дал, а в сентябре - на 22,2%, до 1,884 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин - на 449,9% год к году, но в сентябре лишь на 0,7%.
Слабоалкогольной продукции в сентябре было произведено 1,941 миллиона дал, что на 7,6% больше, чем в августе. За 9 месяцев производство выросло на 38,8%, до 13,321 миллиона дал.