https://ria.ru/20221005/zaes-1821823395.html

На ЗАЭС планируют запустить один из шести ранее отключенных реакторов

На ЗАЭС планируют запустить один из шести ранее отключенных реакторов - РИА Новости, 05.10.2022

На ЗАЭС планируют запустить один из шести ранее отключенных реакторов

Один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить, говорится в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T20:14

2022-10-05T20:14

2022-10-05T20:14

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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ."Сегодня эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, узнали, что на ЗАЭС планируется перезапуск одного из шести реакторов, которые в настоящее время находятся в состоянии холодной остановки. Старший украинский персонал сообщил экспертам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС, что идет подготовка к запуску пятого энергоблока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции", - указывается в заявлении. Как сообщается, потребуется некоторое время для завершения подготовительных работ, в том числе связанных с запуском систем и оборудования, прежде чем работа реактора возобновится.В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки.В среду президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221005/zaes-1821775209.html

https://ria.ru/20221005/aes-1821820692.html

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энергодар

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в мире, владимир путин, рафаэль гросси, россия, энергодар, днепр (город), запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"