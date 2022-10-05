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На ЗАЭС планируют запустить один из шести ранее отключенных реакторов - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/zaes-1821823395.html
На ЗАЭС планируют запустить один из шести ранее отключенных реакторов
На ЗАЭС планируют запустить один из шести ранее отключенных реакторов - РИА Новости, 05.10.2022
На ЗАЭС планируют запустить один из шести ранее отключенных реакторов
Один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить, говорится в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T20:14
2022-10-05T20:14
в мире
владимир путин
рафаэль гросси
россия
энергодар
днепр (город)
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ."Сегодня эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, узнали, что на ЗАЭС планируется перезапуск одного из шести реакторов, которые в настоящее время находятся в состоянии холодной остановки. Старший украинский персонал сообщил экспертам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС, что идет подготовка к запуску пятого энергоблока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции", - указывается в заявлении. Как сообщается, потребуется некоторое время для завершения подготовительных работ, в том числе связанных с запуском систем и оборудования, прежде чем работа реактора возобновится.В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки.В среду президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221005/zaes-1821775209.html
https://ria.ru/20221005/aes-1821820692.html
россия
энергодар
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в мире, владимир путин, рафаэль гросси, россия, энергодар, днепр (город), запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Днепр (город), Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Специальная военная операция на Украине
20:14 05.10.2022
 
На ЗАЭС планируют запустить один из шести ранее отключенных реакторов

В МАГАТЭ сообщили о планах запустить один из шести ранее отключенных реакторов на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
"Сегодня эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, узнали, что на ЗАЭС планируется перезапуск одного из шести реакторов, которые в настоящее время находятся в состоянии холодной остановки. Старший украинский персонал сообщил экспертам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС, что идет подготовка к запуску пятого энергоблока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции", - указывается в заявлении. Как сообщается, потребуется некоторое время для завершения подготовительных работ, в том числе связанных с запуском систем и оборудования, прежде чем работа реактора возобновится.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 17:35Специальная военная операция на Украине
Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России
В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки.
В среду президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 19:57
Запорожская АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарДнепр (город)Запорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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