На ЗАЭС планируют запустить один из шести ранее отключенных реакторов
В МАГАТЭ сообщили о планах запустить один из шести ранее отключенных реакторов на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
"Сегодня эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, узнали, что на ЗАЭС планируется перезапуск одного из шести реакторов, которые в настоящее время находятся в состоянии холодной остановки. Старший украинский персонал сообщил экспертам МАГАТЭ, присутствующим на ЗАЭС, что идет подготовка к запуску пятого энергоблока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции", - указывается в заявлении. Как сообщается, потребуется некоторое время для завершения подготовительных работ, в том числе связанных с запуском систем и оборудования, прежде чем работа реактора возобновится.
В результате отключения от центральной энергоподачи на ЗАЭС 11 сентября был отключен последний работающий реактор. Таким образом, все шесть реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки.
В среду президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Вчера, 19:57Запорожская АЭС