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Инфраструктуру ЗАЭС начнут восстанавливать в ближайшее время - РИА Новости, 05.10.2022
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Инфраструктуру ЗАЭС начнут восстанавливать в ближайшее время
Инфраструктуру ЗАЭС начнут восстанавливать в ближайшее время - РИА Новости, 05.10.2022
Инфраструктуру ЗАЭС начнут восстанавливать в ближайшее время
Оценка состояния ЗАЭС и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации АЭС в России пройдут в ближайшее время, сообщил руководитель... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:22
2022-10-05T18:33
владимир путин
россия
балаковская аэс
в мире
рафаэль гросси
энергодар
донецкая народная республика
запорожская аэс
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Оценка состояния ЗАЭС и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации АЭС в России пройдут в ближайшее время, сообщил руководитель новой эксплуатирующей компании ЗАЭС, бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.Президент России Владимир Путин своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделено статусом эксплуатирующей организации ЗАЭС."Уже в ближайшее время... параллельно будет вестись оценка состояния станции и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации атомных энергоблоков в России", - отметил Романенко, слова которого приводит в своем сообщении оператор всех атомных станций в России концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом").Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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владимир путин, россия, балаковская аэс, в мире, рафаэль гросси, энергодар, донецкая народная республика, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Владимир Путин, Россия, Балаковская АЭС, В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Донецкая Народная Республика, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
18:22 05.10.2022 (обновлено: 18:33 05.10.2022)
 
Инфраструктуру ЗАЭС начнут восстанавливать в ближайшее время

"Росэнергоатом": поврежденную инфраструктуру ЗАЭС будут восстанавливать в ближайшее время

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Оценка состояния ЗАЭС и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации АЭС в России пройдут в ближайшее время, сообщил руководитель новой эксплуатирующей компании ЗАЭС, бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
Президент России Владимир Путин своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделено статусом эксплуатирующей организации ЗАЭС.
"Уже в ближайшее время... параллельно будет вестись оценка состояния станции и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации атомных энергоблоков в России", - отметил Романенко, слова которого приводит в своем сообщении оператор всех атомных станций в России концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом").
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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Владимир ПутинРоссияБалаковская АЭСВ миреРафаэль ГроссиЭнергодарДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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