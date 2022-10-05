https://ria.ru/20221005/zaes-1821776300.html

ЗАЭС перейдет в собственность России

ЗАЭС перейдет в собственность России - РИА Новости, 05.10.2022

ЗАЭС перейдет в собственность России

Запорожская АЭС станет собственностью России, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:38

2022-10-05T17:38

2022-10-05T18:40

россия

экономика

запорожская аэс

запорожская область

в мире

владимир путин

рафаэль гросси

энергодар

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС станет собственностью России, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, кабинету министров предстоит до 1 января 2028 года определить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС и выдачи необходимых лицензий. Кроме того, в ведении правительства будут и другие вопросы, связанные с обеспечением работы ЗАЭС. В частности, речь идет о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" для обеспечения сохранности объектов электростанции.Уточняется, что управлять эксплуатацией объектов станции будет акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Его возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. Он отметил, что всех сотрудников Запорожской атомной электростанции примут в штат новой эксплуатирующей организации, сохранив при этом зарплаты и социальные гарантии.Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" — дочернее предприятие концерна "Росэнергоатом". Он, в свою очередь, входит в госкорпорацию "Росатом" и выполняет функции оператора всех АЭС в России.В документе также говорится, что выданные до 30 сентября 2022 года разрешения (лицензии), касающиеся работы ЗАЭС, продолжают действовать до получения аналогичных документов, соответствующих российским законам.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта АЭС находится под охраной российских военных. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию электростанции.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ, возглавляемая гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели делегацию по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии агентство опубликовало доклад, в котором подтвердило факт обстрелов электростанции.Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий эти соглашения. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://ria.ru/20221005/zaes-1821748889.html

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Дарья Буймова

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