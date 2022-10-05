https://ria.ru/20221005/zaes-1821748889.html
В России готовы изучить идею МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
В России готовы изучить идею МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 05.10.2022
В России готовы изучить идею МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
В Москве готовы изучать вопрос о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, цели, озвученные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, полностью совпадают с российскими, заявил... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:30
2022-10-05T16:30
2022-10-05T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
россия
москва
вена
магатэ
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. В Москве готовы изучать вопрос о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, цели, озвученные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, полностью совпадают с российскими, заявил РИА Новости на полях встречи ОПЕК+ постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы готовы ее (идею МАГАТЭ - ред) изучать. Цели, которые сформулировал господин Гросси, полностью совпадают с нашей позицией, ядерные объекты такого рода, мирные АЭС должны быть защищены от нападений. Здесь у нас полное единодушие - нельзя открывать огонь с таких объектов, нельзя стрелять по таким объектам. А дальше, как говорят англосаксы, дьявол в деталях", - сказал Ульянов.Он добавил, что необходимо согласовывать "конкретные параметры - и географические, и другие содержательные".
https://ria.ru/20221005/magate-1821741065.html
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РИА Новости
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в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия, москва, вена, магатэ, опек
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Москва, Вена, МАГАТЭ, ОПЕК
В России готовы изучить идею МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
Представитель в Вене Ульянов: в России готовы изучить вопрос о защитной зоне вокруг ЗАЭС