https://ria.ru/20221005/zaes-1821715517.html

ВСУ за сутки выпустили 43 снаряда по Энергодару и ЗАЭС

ВСУ за сутки выпустили 43 снаряда по Энергодару и ЗАЭС - РИА Новости, 05.10.2022

ВСУ за сутки выпустили 43 снаряда по Энергодару и ЗАЭС

Украинская артиллерия за сутки выпустила боле 43 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, российские военные в ответ РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:05

2022-10-05T15:05

2022-10-05T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки выпустила боле 43 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, российские военные в ответ подавили огневые средства противника, сообщило в среду министерство обороны РФ."Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - говорится в сводке военного ведомства."Радиационная обстановка на атомной электростанции в норме", - подчеркивает МО РФ.

https://ria.ru/20221005/zaes-1821654288.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины