https://ria.ru/20221005/zaes-1821715517.html
ВСУ за сутки выпустили 43 снаряда по Энергодару и ЗАЭС
ВСУ за сутки выпустили 43 снаряда по Энергодару и ЗАЭС - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ за сутки выпустили 43 снаряда по Энергодару и ЗАЭС
Украинская артиллерия за сутки выпустила боле 43 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, российские военные в ответ РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:05
2022-10-05T15:05
2022-10-05T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки выпустила боле 43 снарядов по северной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, российские военные в ответ подавили огневые средства противника, сообщило в среду министерство обороны РФ."Артиллерией ВСУ за сутки было выпущено более 43 снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - говорится в сводке военного ведомства."Радиационная обстановка на атомной электростанции в норме", - подчеркивает МО РФ.
https://ria.ru/20221005/zaes-1821654288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
15:05 05.10.2022 (обновлено: 15:13 05.10.2022)
ВСУ за сутки выпустили 43 снаряда по Энергодару и ЗАЭС
Минобороны России: ВСУ за сутки выпустили 43 снаряда по Энергодару и ЗАЭС