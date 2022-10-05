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ЗАЭС будет работать под руководством российских ведомств, заявили в МИД - РИА Новости, 05.10.2022
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ЗАЭС будет работать под руководством российских ведомств, заявили в МИД
ЗАЭС будет работать под руководством российских ведомств, заявили в МИД - РИА Новости, 05.10.2022
ЗАЭС будет работать под руководством российских ведомств, заявили в МИД
Запорожская АЭС будет работать под руководством профильных ведомств России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:13
2022-10-05T12:13
сергей вершинин
россия
рафаэль гросси
москва
магатэ
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС будет работать под руководством профильных ведомств России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он отметил, что вопросы безопасного функционирования станции будут обсуждаться в ходе визита в Москву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси."ЗАЭС находится сейчас на территории Российской Федерации и, соответственно, должна работать под руководством наших профильных ведомств", - заявил Вершинин в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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сергей вершинин, россия, рафаэль гросси, москва, магатэ
Сергей Вершинин, Россия, Рафаэль Гросси, Москва, МАГАТЭ
12:13 05.10.2022
 
ЗАЭС будет работать под руководством российских ведомств, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: ЗАЭС будет работать под руководством профильных российских ведомств

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС будет работать под руководством профильных ведомств России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он отметил, что вопросы безопасного функционирования станции будут обсуждаться в ходе визита в Москву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"ЗАЭС находится сейчас на территории Российской Федерации и, соответственно, должна работать под руководством наших профильных ведомств", - заявил Вершинин в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 21:54
В МАГАТЭ сообщили об уходе Мурашова с поста гендиректора Запорожской АЭС
 
Сергей ВершининРоссияРафаэль ГроссиМоскваМАГАТЭ
 
 
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