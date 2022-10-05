https://ria.ru/20221005/zaes-1821658250.html

ЗАЭС будет работать под руководством российских ведомств, заявили в МИД

ЗАЭС будет работать под руководством российских ведомств, заявили в МИД - РИА Новости, 05.10.2022

ЗАЭС будет работать под руководством российских ведомств, заявили в МИД

Запорожская АЭС будет работать под руководством профильных ведомств России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:13

2022-10-05T12:13

2022-10-05T12:13

сергей вершинин

россия

рафаэль гросси

москва

магатэ

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС будет работать под руководством профильных ведомств России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он отметил, что вопросы безопасного функционирования станции будут обсуждаться в ходе визита в Москву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси."ЗАЭС находится сейчас на территории Российской Федерации и, соответственно, должна работать под руководством наших профильных ведомств", - заявил Вершинин в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20221004/magate-1821569745.html

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москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей вершинин, россия, рафаэль гросси, москва, магатэ