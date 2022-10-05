https://ria.ru/20221005/vstrecha-1821602969.html
Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ
Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ
Первая очная встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна планируется в Праге в четверг в 19:00 мск, пишет турецкая газета... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:23
2022-10-05T08:23
2022-10-05T08:23
в мире
никол пашинян
реджеп тайип эрдоган
армения
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815173195_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_1da68320b914b3fe081f726bfe4d97b7.jpg
АНКАРА, 5 окт - РИА Новости. Первая очная встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна планируется в Праге в четверг в 19:00 мск, пишет турецкая газета Milliyet."Завтра, в 19.00 по турецкому времени (совпадает с мск) президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге", - пишет издание.Ранее о возможности такой встречи заявлял турецкий лидер. Это будет первая очная встреча лидеров Турции и Армении с момента возобновления процесса нормализации отношений.
https://ria.ru/20221003/armeniya-1821185276.html
армения
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815173195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6d695630ff10de030c47624ad1aba72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, армения, турция
В мире, Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган, Армения, Турция
Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ
Milliyet: Эрдоган и Пашинян впервые встретятся в Праге в четверг