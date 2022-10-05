Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/vstrecha-1821602969.html
Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ
Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ
Первая очная встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна планируется в Праге в четверг в 19:00 мск, пишет турецкая газета... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:23
2022-10-05T08:23
в мире
никол пашинян
реджеп тайип эрдоган
армения
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815173195_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_1da68320b914b3fe081f726bfe4d97b7.jpg
АНКАРА, 5 окт - РИА Новости. Первая очная встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна планируется в Праге в четверг в 19:00 мск, пишет турецкая газета Milliyet."Завтра, в 19.00 по турецкому времени (совпадает с мск) президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге", - пишет издание.Ранее о возможности такой встречи заявлял турецкий лидер. Это будет первая очная встреча лидеров Турции и Армении с момента возобновления процесса нормализации отношений.
https://ria.ru/20221003/armeniya-1821185276.html
армения
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815173195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6d695630ff10de030c47624ad1aba72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, армения, турция
В мире, Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган, Армения, Турция
08:23 05.10.2022
 
Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ

Milliyet: Эрдоган и Пашинян впервые встретятся в Праге в четверг

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 окт - РИА Новости. Первая очная встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна планируется в Праге в четверг в 19:00 мск, пишет турецкая газета Milliyet.
"Завтра, в 19.00 по турецкому времени (совпадает с мск) президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге", - пишет издание.
Ранее о возможности такой встречи заявлял турецкий лидер. Это будет первая очная встреча лидеров Турции и Армении с момента возобновления процесса нормализации отношений.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 15:42
Пашинян обвинил Баку в невыполнении обещаний по освобождению пленных
 
В миреНикол ПашинянРеджеп Тайип ЭрдоганАрменияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала