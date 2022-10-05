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Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ

Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022

Эрдоган впервые встретится с Пашиняном, пишут СМИ

Первая очная встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна планируется в Праге в четверг в 19:00 мск, пишет турецкая газета... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:23

2022-10-05T08:23

2022-10-05T08:23

в мире

никол пашинян

реджеп тайип эрдоган

армения

турция

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АНКАРА, 5 окт - РИА Новости. Первая очная встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна планируется в Праге в четверг в 19:00 мск, пишет турецкая газета Milliyet."Завтра, в 19.00 по турецкому времени (совпадает с мск) президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Пашиняном в Праге", - пишет издание.Ранее о возможности такой встречи заявлял турецкий лидер. Это будет первая очная встреча лидеров Турции и Армении с момента возобновления процесса нормализации отношений.

https://ria.ru/20221003/armeniya-1821185276.html

армения

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, армения, турция