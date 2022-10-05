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Генштаб ВСУ сообщил о переподготовке украинских сержантов в Британии - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/voennye-1821711447.html
Генштаб ВСУ сообщил о переподготовке украинских сержантов в Британии
Генштаб ВСУ сообщил о переподготовке украинских сержантов в Британии - РИА Новости, 05.10.2022
Генштаб ВСУ сообщил о переподготовке украинских сержантов в Британии
Украинские сержанты начали проходить курс профессиональной подготовки на территории Великобритании, сообщает в среду пресс-служба генштаба украинской армии. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:53
2022-10-05T14:53
в мире
великобритания
евросоюз
вооруженные силы украины
жозеп боррель
борис джонсон
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские сержанты начали проходить курс профессиональной подготовки на территории Великобритании, сообщает в среду пресс-служба генштаба украинской армии.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы минобороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Праге поддержали начало работы по определению параметров будущей тренировочной миссии для украинских военных. Борис Джонсон во время пребывания на посту премьера Великобритании предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.По информации генштаба, после завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделениях разных родов войск. В курсе, как сообщает пресс-служба, помимо занятий по огневой и технико-тактической подготовке, проводят тренинги по лидерству и психологической подготовке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, великобритания, евросоюз, вооруженные силы украины, жозеп боррель, борис джонсон, украина
В мире, Великобритания, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Жозеп Боррель, Борис Джонсон, Украина, Специальная военная операция на Украине
14:53 05.10.2022
 
Генштаб ВСУ сообщил о переподготовке украинских сержантов в Британии

Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии началась переподготовка украинских сержантов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские сержанты начали проходить курс профессиональной подготовки на территории Великобритании, сообщает в среду пресс-служба генштаба украинской армии.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы минобороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Праге поддержали начало работы по определению параметров будущей тренировочной миссии для украинских военных. Борис Джонсон во время пребывания на посту премьера Великобритании предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
"На территории Великобритании и Северной Ирландии началась базовая подготовка младших командиров вооруженных сил Украины. Обучение проводят украинские и британские инструкторы с привлечением зарубежных образцов оружия и военной техники", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook*.
По информации генштаба, после завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделениях разных родов войск. В курсе, как сообщает пресс-служба, помимо занятий по огневой и технико-тактической подготовке, проводят тренинги по лидерству и психологической подготовке.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЖозеп БоррельБорис ДжонсонУкраина
 
 
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